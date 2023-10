Social

Andrea Sanna | 15 Ottobre 2023

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano con la loro rottura (e le cause che avrebbero scatenato il tutto svelate dall’influencer a Verissimo) hanno aperto un dibattito social. I telespettatori per la maggiore si sono schierati dalla parte dell’ex vippona, ma c’è anche chi ha sostenuto il deejay.

Una questione che a quanto pare sta facendo parlare anche diversi noti dello spettacolo, che sono intervenuti per esprimere il proprio punto di vista sulla vicenda. Tra questi figura il nome di Guendalina Canessa che ha pubblicato un commento a favore di Sophie, attaccando invece Basciano:

La pagina Instagram “Iosonoscioccobasita” ha condiviso il pensiero di Guendalina Canessa tra le storie di Instagram: “Ah lei cattiveria? Lei??? Tu puoi fare solo una cosa: chiedere scusa a questa ragazza stupenda e non fomentare più niente. Fallo almeno per la vostra bambina, se sei un uomo”.

Il commento dell’ex gieffina deriva dalla replica di Basciano dopo la puntata di Verissimo, nella quale Sophie ha svelato la sua versione dei fatti. Secondo la Canessa quindi Alessandro dovrebbe fare un passo indietro e andare incontro a Sophie Codegoni con delle scuse. Stando al suo pensiero dovrebbe farlo principalmente per la loro bambina.

Un consiglio che non è piaciuto per niente al diretto interessato. Non si è fatta attendere infatti la risposta da parte di Alessandro Basciano. Il deejay dopo aver letto il commento si è infuriato e ha prontamente ribattuto: “Falla finita che parli sempre a caso e non sai nulla. Poi le scuse le vieni a fare te”, ha concluso seccato.

Altro volto noto che sembra aver preso le difese di Sophie Codegoni è Sonia Bruganelli. Quest’ultima non ha apertamente commentato l’accaduto e non ha criticato Basciano con delle parole per iscritto, ma ha lasciato un like che fa comprendere il suo punto di vista.