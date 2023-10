Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Ottobre 2023

Sonia Bruganelli su Sophie e Basciano

La rottura da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sta facendo molto discutere. Diversi utenti si sono schierati e tra questi compaiono anche alcuni volti noti in difesa di una o dell’altro. Sonia Bruganelli, a modo suo, si è esposta sulla vicenda, prendendo una posizione netta su quanto accaduto.

Proprio Sonia Bruganelli, tra le altre cose, ha anche ricoperto il ruolo di opinionista dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip. Nemmeno a dirlo è la medesima edizione a cui hanno preso parte Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. L’ex moglie di Bonolis, che nutre grande stima nell’influencer, era rimasta molto colpita dalla ragazza e l’aveva invitata a ricoprire i panni di Bonas ad Avanti Un Altro.

E pare proprio che Sonia Bruganelli dopo la rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni abbia preso le parti di quest’ultima come si evince dal profilo di X (ex Twitter). La produttrice televisiva, che non ha di certo peli sulla lingua, ha infatti condiviso un post in cui un utente ha pubblicato una frase bene precisa:

“Comunque io Basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia, ben vi sta ve l’avevo detto”, si legge. Evidentemente Sonia Bruganelli è d’accordo con questo punto di vista, anche se non ha parlato direttamente e rilasciato dichiarazioni esplicite sulla vicenda che, in queste ore, tiene banco sul web.

Il like di Sonia Bruganelli

Quindi sebbene non abbia rilasciato dichiarazioni, questo è giusto precisarlo, Sonia Bruganelli con la ricondivisione del post che vedete nello screen riportato ha lasciato intendere quale sia il suo punto di vista.

L’opinionista si è apertamente schierata dalla parte di Sophie Codegoni, dato che le due hanno sempre manutenuto un bel rapporto anche fuori dai rapporti lavorativi. Seguiteci ancora per tante altre news!