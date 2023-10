Social | Spettacolo

14 Ottobre 2023

Alessandro Basciano Sophie Codegoni

Basciano sbotta dopo Verissimo

Le parole di Sophie Codegoni a Verissimo oggi non sono per niente piaciute ad Alessandro Basciano, dopo la loro rottura. L’influencer ha lanciato accuse pesanti: dal tradimento del suo ex con una vecchia fiamma agli atteggiamenti che Basciano avrebbe avuto nei suoi confronti.

Mediante il suo avvocato Basciano ha chiesto l’immediato diritto di replica, per poi lasciarsi andare a un lunghissimo sfogo sui social. Su Instagram il deejay ha postato una storia in cui ha sbottato: “Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l’altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare) …visto che non ha rispettato lei in primis…”.

Dispiaciuto per le parole che Sophie Codegoni gli ha rivolto, Alessandro Basciano ha dichiarato quanto segue: “Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni. Non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria. Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità…”

Per niente d’accordo con la versione dei fatti da parte di Sophie Codegoni, Basciano ha detto di assumersi tutte le sue responsabilità da persona innamorata. Così ha concluso il suo messaggio:

“E li saranno ca**i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro. P.s: da persona innamorata mi prendo le responsabilità perché nessuno è perfetto. Ma certe accuse sono calunnie e diffamazioni che non mi appartengono minimamente non avrei mai voluto farlo ma è giusto che tutti sappiano”

La storia Instagram di Alessandro Basciano

Da capire dunque ora quando Alessandro Basciano avrà modo di intervenire per rispondere alle accuse di Sophie Codegoni.