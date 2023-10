“Accuse gravi, nessuno schiaffo”: la sorella di Basciano smentisce Sophie

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Ottobre 2023

Sophie Codegoni verissimo

Sophie Codegoni a Verissimo oggi ha avuto modo di replicare alla lunga intervista rilasciata dall’ex Alessandro Basciano, che ha smentito di averla tradita e fatto nuove accuse. Oggi in trasmissione da Silvia Toffanin l’ex tronista ha detto la sua e nell’esporsi ha parlato di un episodio che si sarebbe verificato a Mykonos.

In Grecia infatti durante una vacanza, secondo la versione dei fatti di Sophie Codegoni sarebbe accaduto un episodio imperdonabile: “La mia colpa è che invece l’ho perdonato”. Stando al suo racconto Alessandro Basciano le avrebbe dato uno schiaffo e per un motivo davvero banale:

“Questo gesto è stato fatto perché il suo amico, manager, fratello mi ha accompagnato a piastrare i capelli mentre lui suonava. Lui mi ha detto che non mi dovevo azzardare a farmi accompagnare in camera da un altro uomo. Mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché il suo amico mi ha accompagnato a fare la piastra”.

Così Sophie Codegoni ha parlato del carattere del suo ex Alessandro Basciano, spiegando che lui avrebbe anche la parolaccia facile: “Quando gli dico che mi faceva male nel dire quelle cose. Lo schiaffo è una cosa gravissima e anche in quel caso gli dispiaceva ma la colpa era mia”.

Di queste affermazioni Sophie Codegoni si è assunta piena responsabilità. Il video, caricato dalla trasmissione Verissimo sui social, ha trovato la pronta smentita della sorella di Alessandro Basciano. Giorgia Nicole, come già accaduto di recente, ha difeso ancora una volta suo fratello e smentito la versione di Sophie. Queste le sue parole:

“Sono stufa di leggere questi commenti stupidi dal momento che non c’è stato mai nessuno schiaffo. Come tante altre cose dette non è assolutamente vero. Non perché sono la sorella, ma perché sono i fatti. E voi come delle pecore commentate cose che non sapete. Quindi evitate di far passare questo ragazzo per quello che non è. Perché è molto grave e sono gravi queste accuse fatte”, ha concluso la sorella di Basciano.

Il commento su Instagram della sorella di Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni

Le accuse fatte da Sophie Codegoni al suo ex hanno già trovato una prima smentita dalla sorella di Alessandro. Interverrà anche lui?