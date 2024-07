È prevista la quarta puntata del 29 luglio di Battiti Live stasera su Canale 5. Ma chi sono i cantanti, secondo la scaletta, a essere presenti nel corso della puntata? Scopriamoli insieme.

Battiti Live: scaletta della quarta serata

Altra serata imperdibile su Canale 5. Stasera dalla suggestiva cornice del Castello Aragonese di Otranto, torna Battiti Live! Nella trasmissione verrà, come di consueto, presentata la musica dell’estate. Ma sappiamo qual è la scaletta di questa quarta puntata e chi saranno i protagonisti a salire sul palco? In questo articolo vi proponiamo l’ordine di uscita dei cantanti.

Precisiamo come sempre che in fase di montaggio potrebbero esserci dei cambiamenti e magari alcune parti potrebbero essere riviste, tagliate o spostate. Ma ecco chi sono tutti gli artisti della serata e come li vedremo sul palco: Fedez ed Emis Killa; Gianna Nannini; Ricchi e Poveri; La Rappresentante di Lista; LDA; Noemi; Achille Lauro; Coma_Cose e Holden.

Nell’elenco dei protagonisti della quarta e penultima puntata di Battiti Live, la scaletta prosegue ancora con i seguenti nomi: Ermal Meta; Gabry Ponte; Piero Pelù; Arisa; Capo Plaza; Leo Gassmann; Il Tre e Zerb.

Come in ogni puntata ci sarà anche lo spazio On The Road e per la quarta puntata è prevista la presenza di Irama da San Ferdinando e Rocco Hunt da Sammichele.

Quando va in onda la quarta puntata di Battiti Live

Dati i continui cambi di palinsesti nel corso dell’estate, i telespettatori potrebbero domandarsi quando va in onda la quarta puntata di Battiti Live, ma anche quando ci sarà la prossima puntata, che dovrebbe concludere questa stagione.

Se oggi è previsto il quarto appuntamento, la puntata conclusiva dovrebbe andare in onda il 5 agosto. Questo perché Battiti Live, che va in onda su Canale 5, ha la bellezza di sole cinque puntate. Le varie esibizioni sono state registrate precedentemente e mandate in onda su Radio Norma TV, poi sono passate a Mediaset.

Le registrazioni ricordiamo, per curiosità, che sono partite il 21 giugno con la prima data a Molfetta e si sono concluse a Otranto con l’ultima serata il 7 luglio.

Chi conduce Battiti Live

Se volete sapere invece chi sono i conduttori di Battiti Live, ricordiamo che al timone ci sono Alvin e Ilary Blasi. E non è escluso, almeno dalle parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti, che la squadra sia riconfermata.

Nel ruolo di inviata social, invece, abbiamo Rebecca Staffelli.

Dove vederlo in TV e streaming

In TV e in streaming sappiamo dov’è possibile vederlo? Battiti Live e la sua quarta puntata, come detto, si può vedere su Canale 5. Mentre invece in streaming si può seguire su Mediaset Infinity, in diretta o da rivedere in seguito.

Grazie alla piattaforma si può recuperare ogni singola puntata oppure le esibizioni che più ci interessano, così come i vari contenuti caricati.

Ora che conosciamo la scaletta e tutte le informazioni sulla quarta puntata di Battiti Live, non ci resta che attendere stasera.