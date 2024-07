Durante una della gare delle Olimpiadi 2024, il surfista tedesco Tim Elter è stato protagonista di un piccolo incidente hot che non è passato inosservato. Sui social nel mentre arriva la sua divertente reazione.

Incidente hot alle Olimpiadi 2024

Siamo ormai entrati nel vivo delle Olimpiadi 2024 e gli occhi del mondo intero sono puntati su quello che sta accadendo in questi giorni a Parigi. Tuttavia sembrerebbe che quest’anno i giochi olimpici siano partiti col botto e non sono mancate già le polemiche. Ma non solo. In queste ore infatti sono arrivate anche diverse emozioni, in particolare quando un atleta dell’Italia ha chiesto a sorpresa la mano della sua fidanzata, facendole così una romantica proposta di matrimonio. A far commuovere il web è stata anche la vittoria di Nicolò Martinenghi, che subito dopo aver conquistato la medaglia d’oro è corso ad abbracciare i suoi genitori.

Nel corso di questi giochi non sono mancate anche delle piccole gaffe, alcune delle quali hanno attirato l’attenzione del web. Proprio nelle ultime ore infatti il surfista tedesco Tim Elter è stato protagonista di un incidente hot che non è passato inosservato. L’atleta stava infatti gareggiando, quando a un tratto è stato travolto da un’onda gigante.

La forte corrente come se non bastasse ha rischiato di far rimanere Tim senza costume. Le telecamere hanno così inquadrato Elter che è rimasto semi nudo, con il lato B in bella mostra. Sui social per di più è arrivata anche la simpatica reazione del surfista in gara alle Olimpiadi 2024, che dopo aver postato il video del momento ha aggiunto: “Le mie prime Olimpiadi e succede questo…ops”.

La clip nel mentre ha fatto in breve il giro del web e ha fatto sorridere tutti gli utenti. Ma come se la caverà Tim Elter in occasione delle prossime gare? Non resta che attendere per scoprirlo.