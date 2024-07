In tv sta per tornare La Talpa! La conduzione del reality show sarà affidata a Diletta Leotta, pronta a mettersi alla prova con questa nuova esperienza. Si mormora però che Mediaset avrebbe proposto a Ilary Blasi di prendere in mano le redini del programma e che lei avrebbe rifiutato.

Il retroscena su Ilary Blasi

Dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, in queste settimane Ilary Blasi è tornata su Canale 5. Come sappiamo la presentatrice sta conducendo insieme ad Alvin la nuova edizione di Battiti Live, che sta ottenendo un ottimo successo. Tuttavia sembrerebbe che al momento non ci siano altri impegni in programma per l’ex moglie di Francesco Totti. Il nome di Ilary non è infatti comparso nei Palinsesti della prossima stagione televisiva. Tuttavia i vertici Mediaset non hanno escluso la possibilità di coinvolgere la Blasi qualora ci fosse un progetto adatto a lei.

LEGGI ANCHE: Battiti Live, la scaletta della quarta puntata del 29 luglio

In attesa di scoprire cosa accadrà però in queste ore è emerso un retroscena che sta già facendo discutere. Stando a quanto rivela Giuseppe Candela su Dagospia, sembrerebbe che Ilary abbia rifiutato la conduzione della nuova edizione de La Talpa. Come è ormai noto, il reality show tornerà in onda dopo ben 16 anni di assenza tuttavia con un format che presenterà alcune novità. Il programma infatti andrà in onda dapprima su Mediaset Infinity e in seguito su Canale 5. Eliminate invece la diretta e lo studio e non è mancato anche un cambio di conduzione.

A presentare La Talpa sarà infatti Diletta Leotta, pronta a mettersi in gioco con questa nuova sfida. Secondo Candela però pare che inizialmente l’azienda avesse deciso di affidare il reality show proprio a Ilary Blasi. Quest’ultima, “poco convinta dalla formula e dal progetto”, avrebbe tuttavia rifiutato l’offerta.

La presentatrice dunque per il momento resta a Battiti Live, in attesa dell’uscita della seconda parte del suo docufilm, che è già attesissima dai fan.