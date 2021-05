1 L’annuncio di Beatrice di York

Sono passati alcuni mesi da quando Beatrice di York ha sposato l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi. La coppia, che come è noto sta insieme da diversi anni, è stata costretta a rinviare le nozze reali per via della pandemia. Ad un tratto però la Principessa e il suo consorte lo scorso 17 luglio hanno deciso di fuggire a Windsor, dove in segreto si sono uniti in matrimonio, alla presenza di sole 20 persone. La nipote della Regina Elisabetta e suo marito hanno così iniziato la loro vita insieme, e poco fa è arrivata una lieta notizia, che sta già facendo discutere il web e il mondo intero.

Con un annuncio ufficiale pubblicato sui social della Royal Family, Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio! La Principessa ha così svelato di essere incinta e il bambino, di cui non si conosce ancora il sesso, nascerà il prossimo autunno. Come si legge nel comunicato, anche la Regina Elisabetta è stata ovviamente informata della lieta notizia, e si è dichiarata deliziata nell’apprendere dell’arrivo del suo 12esimo pronipote! Questo l’annuncio pubblicato dai canali ufficiali della Famiglia Reale:

“Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice e Mr Edoardo Mapelli Mozzi sono lieti di annunciare che sono in attesa di un figlio, il cui arrivo è previsto per il prossimo autunno. La Regina è stata informata ed entrambe le famiglie sono deliziate dalla notizia”.

La notizia che Beatrice di York è incinta ha già fatto il giro del mondo. In queste ore così migliaia di sudditi, e non solo, si stanno congratulando con la Principessa e con Edoardo Mapelli Mozzi per l’arrivo del loro primo figlio. Nel mentre a breve a dare alla luce una bambina sarà anche Meghan Markle, che come sappiamo è nuovamente in dolce attesa. Da qualche giorno così sul web è partito il toto nome della royal baby. Rivediamo come potrebbe chiamarsi la secondogenita dei Sussex.