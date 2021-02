Beatrice svela cosa ne ha fatto del quadro che le ha regalato Davide

1 Beatrice Buonocore dopo Uomini e donne

Mercoledì 10 febbraio è andata in onda a Uomini e donne la scelta di Davide Donadei. Il tronista ha scelto Chiara Rabbi, non scegliendo quindi Beatrice Buonocore. La giovane ovviamente non ci è rimasta bene e oggi ha parlato al magazine del programma per raccontare come sta.

Sto bene, anche se sono abbastanza delusa e amareggiata. Forse mi sono illusa troppo. Quando si osservano le cose da fuori si ha modo di vedere i fatti con più lucidità, riuscendo a elaborare meglio tante sensazioni e tanti gesti, mentre dall’interno è più difficile. Questa esperienza è durata tanto tempo, l’ho vissuta appieno, ma dopo aver visto l’epilogo non posso che prenderne atto e andare avanti. Ho vent’anni, ho tante opportunità: sicuramente questa resterà una grande batosta che ricorderò a lungo, ma è stata anche un insegnamento di vita. Probabilmente avrei dovuto aspettarmi di meno.

Come detto da lei, quindi, la delusione è tanta e il modo migliore per superarla è non pensarci e soprattutto non vedere il volto di Davide. E a proposito di questo, ricordiamo che il tronista le regalò un quadro con loro due. Che fine ha fatto?

Mi distraggo, trascorro il tempo con i miei affetti e con le persone che mi conoscono da tanto tempo e sanno tutto di me. Con loro i pensieri, le paure e le delusioni volano via. Mi ha fatto tanto piacere in questi giorni, e non solo, vedere che in molti mi seguono: sono stata invasa d’affetto da persone che, pur non conoscendomi, hanno capito come sono fatta ed è davvero bello. Ora l’obiettivo è quello di distrarmi e uscire il più possibile da casa. I miei genitori mi parlano solo di quello che è successo, quindi ho bisogno di evadere. Se sto in camera finisco a guardare la parete dove prima c’era il quadro con Davide. Ora è in cantina. Quando sono tornata a casa, dopo la non scelta, ho chiamato una mia amica e le ho chiesto di venirmi ad aiutare a togliere Davide dalla mia camera.

Beatrice Buonocore ha anche commentato gli ultimi momenti a Uomini e donne e di fronte a Davide Donadei…