Nicolò Figini | 25 Gennaio 2024

Greta Rossetti in queste ore ha parlato di un distacco con Beatrice Luzzi. Ecco le sue parole

Greta Rossetti ha parlato di una separazione con Beatrice Luzzi ma in molti si sono chiesti se si riferisse a se stessa oppure a Vittorio Menozzi.

Critiche a Greta Rossetti

Negli ultimi giorni si è parlato molto degli scontri tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. La prima si era anche arrabbiata con Letizia Petris perché quest’ultima le aveva parlato e la spiegazione sembrava non aver calmato le acque. Fatto sta che i rapporti oggi sono più distesi e nel pomeriggio si sono ritrovate in giardino con Greta Rossetti.

Le tensioni, dopo un momento di avvicinamento, hanno coinvolto anche lei e adesso dentro la casa più spiata d’Italia ci sono delle fazioni. Se da una parte ci sono loro tre dall’altra possiamo menzionare Beatrice, Sergio, Stefano e Vittorio Menozzi.

Tuttavia Greta Rossetti ha affermato, come possiamo sentire nel video qui sotto, che l’allontanamento è iniziato. Qualcuno ha affermato che si sta riferendo a se stessa perché l’attrice non le ha parlato dopo la diretta di lunedì scorso. Inoltre l’ex di Temptation Island l’avrebbe sentita parlare alle sue spalle.

Altri utenti, però, hanno un’opinione molto diversa e credono che Greta stia parlando di Vittorio Menozzi. Dal filmato che vi lasciamo di seguito, infatti, li vediamo discutere a causa della Rossetti. “Per me ieri hai scelto“, ha affermato l’attrice pensando al fatto che nella notte il modello ha abbracciato l’altra concorrente mentre stavano dormendo.

Principalmente è il popolo del web che incolpa Perla e le sue amiche di tutto ciò. Da giorni, viene affermato, che la Vatiero sta cercando di mettere zizzania tra i due. Che cosa accadrà quando si parlerà di questa spaccatura nel corso della diretta del Grande Fratello lunedì prossimo?

Le domande sono tante ma le risposte le otterremo tra pochissimo tempo. Di certo non mancheranno le sorprese per il pubblico in studio e a casa.