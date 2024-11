Nel corso del confronto tra Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Antonio Fico, a non passare inosservata è stata una battuta di Beatrice Luzzi sulla gieffina.

La battuta di Beatrice Luzzi

La diretta del Grande Fratello di ieri sera non è stata di certo semplice. In queste ore intanto a dividere il web è stata Beatrice Luzzi, che ha fatto una battuta su Federica Petagna che non è passata inosservata. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. A varcare la porta rossa è stato Antonio Fico, che ha voluto avere un confronto con l’ex protagonista di Temptation Island. Il cugino di Titty Scialò infatti ha raccontato di aver avuto un flirt con la gieffina, che sarebbe durato una manciata di settimane. Quando però Federica ha negato i gossip la scorsa settimana, Antonio ha voluto avere un faccia a faccia con lei.

Nel corso della diretta dunque c’è stato un duro confronto tra Fico e la Petagna e ovviamente a dire la sua è stato anche Alfonso D’Apice. I toni tra i tre si sono ben presto accesi e anche dopo la diretta Antonio si è scagliato contro i gieffini. Ma non solo. A intervenire è stata anche la stessa Titty, che con delle storie sui social ha sbottato contro Federica e Alfonso. Ma cosa c’entra dunque l’opinionista del Grande Fratello in tutto questo trambusto? Andiamo a scoprirlo.

Mentre la Petagna, D’Apice e Fico si stavano confrontando, si è sentita in sottofondo una battuta di Beatrice Luzzi, che riferendosi a Federica ha affermato: “Faceva bene Alfonso a tenerla a casa”. Naturalmente le dichiarazioni dell’attrice hanno diviso il web e in queste ore hanno alimentato il dibattito tra gli utenti.

una roba del genere non si può sentire sono schifata pic.twitter.com/EfZPqzl5MQ — dottoressa 💅🏻 (@dottoressa07) November 19, 2024

Il pubblico del Grande Fratello nel mentre attende con ansia di scoprire come proseguirà tra Federica, Alfonso e Stefano nei prossimi giorni. Quali altri colpi di scena attendono il pubblico? Non resta che attendere per vedere cosa succederà.