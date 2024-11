Ieri sera a entrare nella casa del Grande Fratello per un confronto con Federica Petagna è stato Antonio Fico. Nel post puntata tuttavia il cugino di Titty Scialò ha lanciato stoccate ad Alfonso D’Apice, col quale ha avuto un duro faccia a faccia.

Il cugino di Titty vs Alfonso D’Apice

Forti emozioni ieri sera nel corso della nuova diretta del Grande Fratello. A varcare la porta rossa è stato infatti Antonio Fico, che ha avuto un confronto con Federica Petagna e Alfonso D’Apice. Come sappiamo infatti nei giorni scorsi il cugino di Titty Scialò ha raccontato di aver avuto un flirt con l’ex protagonista di Temptation Island, prima del suo ingresso all’interno del reality show di Alfonso Signorini. Ieri dunque la produzione ha concesso ad Antonio la possibilità di avere un faccia a faccia con Federica, durante il quale non sono ovviamente mancate le scintille. A intervenire è stato anche Alfonso, che ha preso le difese della sua ex, scagliandosi contro Antonio.

Dopo la fine della diretta tuttavia il cugino di Titty è intervenuto sui social e ha lanciato alcune stoccate a D’Apice, che ovviamente non sono passate inosservate. Fico per di più ha anche postato alcune sue chat con Federica, che hanno attirato l’attenzione del web.

Ma non è finita qui. Antonio infatti anche tenuto una live social in compagnia della stessa Titty e del tiktoker partenopeo Enzo Bambolina. Durante la diretta così Fico è tornato a scagliarsi contro Alfonso D’Apice. Queste le sue dichiarazioni: “Voleva fare il grande uomo, ma non lo è. Ha le corna. Sta sotto per Federica. Lei potrebbe uscire anche con 10 ragazzi, lui starebbe zitto. Io domani vado a vendere i cornetti, ma lui sta ucciso”.

Pare dunque che in queste ore sia scoppiato il caos e non è escluso che nelle prossime ore Antonio possa tornare a dire la sua. Ma cosa accadrà a questo punto tra Federica e Alfonso? Non resta che attendere per scoprirlo.