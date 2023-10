Spettacolo

Nicolò Figini | 12 Ottobre 2023

Grande Fratello

Al Grande Fratello questa sera Alfonso Signorini ha ripreso alcuni concorrenti in merito ai pregiudizi

Lo sfogo al Grande Fratello

La puntata di questa sera del Grande Fratello ha avuto inizio parlando subito di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due hanno iniziato a frequentarsi dentro la Casa e in molti hanno notato che si sta sviluppando un legame sempre più stretto.

Tuttavia alcuni concorrenti non sono molto convinti di ciò che sta succedendo tra loro e hanno espresso le loro opinioni. Tirando in causa Fiordaliso, la quale aveva espresso delle perplessità, ha fatto un lungo discorso in merito ai pregiudizi. Questo perché il conduttore del GF pensava che il problema principale fosse con il fattore età, essendo Beatrice più grande di Garibaldi.

In un filmato mandato in onda al Grande Fratello, infatti, è stata usata la parola “surreale” parlando di questa loro frequentazione appena nata. Signorini si è lamentato del fatto che questo termine non viene mai usato quando un uomo più grande cerca di avere una relazione con una ragazza molto più giovane, facendo l’esempio di Massimiliano Varrese e Heidi Baci:

“Perché surreale? Perché una signora può aver ceduto all’emozione nei confronti di un uomo più giovane di lei? E soprattutto, se tu mi citi Macron con la moglie, perché non citiamo anche Massimiliano Varrese che perde la testa per Heidi, che ha quasi 30 anni meno di lui? Lì allora va tutto bene?”.

Tuttavia Fiordaliso afferma che si parlava di carattere e non età. Il conduttore del Grande Fratello, alla fine, ha creduto alla sua buona volontà. Ciò che intendeva era che Giuseppe è una persona semplice, mentre Beatrice è una signora.

Seguiteci per tante altre news. QUI il video.