Nicolò Figini | 12 Ottobre 2023

La rivelazione di Samira Lui

Questa sera, dopo aver parlato di Beatrice Luzzi e di un commento fatto da Fiordaliso, la quale è stata ripresa da Alfonso Signorini, la puntata è andata avanti con un altro segmento. Questo ha riguardato il rapporto tra Samira Lui e Giuseppe Garibaldi. Il ragazzo è stato sempre interessato all’ex professoressa de “L’Eredità” e non l’ha mai nascosto.

Adesso, però, in questi ultimi giorni è scattata la passione con Beatrice Luzzi. Hanno passato anche alcuni momenti da soli nel letto a scambiarsi delle confidenze.

In puntata, però questa sera Samira si è arrabbiata con Garibaldi perché dai video mandati in onda sembrava che lei fosse gelosa e non voleva che passasse tale messaggio.

Alta tensione in Casa negli ultimi minuti… Rebecca ha seguito per noi tutti gli sviluppi. 👂 #GrandeFratello pic.twitter.com/dynqWJ8I64 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 12, 2023

Durante la pubblicità è stato rivelato che Samira Lui si è avvicinata a Beatrice per dirle. Ecco cosa ha rivelato Rebecca Staffelli: “Se fossi stata gelosa, cara Beatrice, sarei venuta subito da te per dirti tutto quello che Giuseppe dice di te alle tue spalle“.

In realtà, però, non ha detto così ma ha chiarito subito lei stessa:

“Quello che dice di me quando lei non c’è. Fa apprezzamenti e cose… Non lo so se lo fa anche ora che sta con lei”.

Alla fine la situazione si è risolta e Samira Lui ha potuto spiegare meglio il suo punto di vista. Voi che cosa ne pensate? Con chi preferireste vedere Giuseppe Garibaldi tra Beatrice e Samira? Ricordiamo che la Lui è già fidanzata fuori dalla Casa, di conseguenza non sarebbe possibile.

