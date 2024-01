Mare Fuori conquista anche il GF! Perla diventa “Rosa Ricci” per Beatrice (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 24 Gennaio 2024

Grande Fratello

La puntata di ieri sera del Grande Fratello ha visto scoppiare in diretta un’accesa lite tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Le due concorrenti se ne sono dette di tutti i colori tanto da dividere la Casa e il pubblico. Ormai il duello sulle preferenze sembra tra loro e la stessa Beatrice attende quel momento. Ma non solo, oggi parlando di lei l’ha paragonata a un noto personaggio di Mare Fuori.

Beatrice Luzzi chiama Perla “Rosa Ricci”, protagonista di Mare Fuori

Qualcuno lo aveva detto già un po’ di tempo fa e alla fine le dinamiche hanno portato proprio a questo. Dentro la Casa del Grande Fratello adesso Beatrice Luzzi ha una “nemica” vera e propria (parlando di divisione del pubblico) e cioè Perla Vatiero.

Possiamo dire che sin dalla prima puntata dell’edizione l’attrice è stata la concorrente più rilevante della Casa. Al centro di tutto c’è sempre stata lei, nel bene e nel male, e le preferenze del pubblico hanno sempre dimostrato quanto fosse amata fuori dal reality. Continua ad essere la preferita, ma c’è da qualche mese un’altra donna che potrebbe rubarle qualche voto, Perla appunto.

In tutte le votazioni le grandi percentuali le hanno fatte sempre loro, quando erano presenti. Ma non c’è stato mai un duello al televoto tra loro due. Il pubblico è molto curioso di scoprire chi vincerebbe tra le due e a quanto pare anche la stessa Beatrice Luzzi non vede l’ora di arrivare a questo duello.

Dopo l’acceso scontro che è avvenuto nella puntata di ieri del GF gli animi si sono decisamente scaldati. E questa cosa del duello l’ha detta oggi in tarda mattina la Luzzi mentre parlava con Stefano. Ma nel parlare di Perla, le ha dato un nomignolo che in realtà è usato anche sul web proprio dai fan di Beatrice. L’ha chiamata Rosa Ricci, personaggio noto e iconico della fiction Mare Fuori. Beatrice ha infatti detto: “Poi non vedo l’ora di arrivare a duello con bulletta lì con Rosa Ricci”.

non beatrice che chiama perla "rosa ricci", vi giuro#grandefratellopic.twitter.com/dZqaI8JxTe — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) January 24, 2024

Il nomignolo inerente al personaggio della fiction è per via del modo di fare di Perla, molto simile proprio alla Rosa Ricci di Mare Fuori, cioè che non si vergogna a dire le cose in faccia anche in modo molto forte.

Questa frase ha suscitato qualche polemica sul web. I fan di Beatrice si sono fatti una grossa risata notando che appunto la loro preferita ha usato lo stesso nome che usano loro sui social. I fan di Perla, invece, si sono infastiditi, non tanto per il nomignolo, ma perché l’ha definita “bulletta”.