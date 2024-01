NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Gennaio 2024

Ieri sera, prima di rientrare ufficialmente in casa come concorrente del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha visto in una clip le reazioni dei concorrenti alla sua uscita. Al web però non è sfuggito un commento dell’attrice alle parole di Massimiliano Varrese e il video del momento in queste ore ha fatto il giro dei social.

Le parole di Beatrice Luzzi

Ieri sera, dopo giorni di dubbi e indiscrezioni, finalmente Beatrice Luzzi è rientrata nella casa del Grande Fratello come concorrente. L’attrice infatti, a seguito del lutto che l’ha coinvolta, ha deciso di rimettersi in gioco e di proseguire il suo percorso all’interno del reality show, per la gioia di tutto il pubblico che non ha mai smesso di supportarla e sostenerla. Una volta all’interno dell’appartamento, la Luzzi ha annunciato ai suoi coinquilini di essere pronta a voltare pagina, e di essere disposta a lasciarsi alle spalle il passato. Tuttavia pochi minuti prima che Beatrice tornasse in casa è accaduto qualcosa che non è sfuggito agli occhi attenti del web.

In confessionale infatti l’ex protagonista di Vivere ha visto tramite alcune clip le reazioni degli inquilini alla sua uscita. A essere mandato in onda è stato anche un filmato risalente alla sera del compleanno di Massimiliano Varrese e proprio il gieffino ha affermato: “Avremmo dovuto fare una festa domani, ma non ci sarà, per rispettare il momento che Beatrice sta vivendo fuori. Faremo la festa sabato”.

A quel punto Beatrice Luzzi, nonostante la clip fosse ancora in onda, ha commentato la reazione di Varrese, dichiarando: “Vabbè parole”. Il momento non è sfuggito agli utenti e così il video ha iniziato a fare il giro del web.

Tuttavia sembrerebbe che l’attrice sia disposta a iniziare un nuovo capitolo della sua avventura all’interno della casa e di certo nelle prossime settimane ci regalerà ancora grandi emozioni.