Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2024

Grande Fratello

A seguito dei numerosi scontri avuti con Garibaldi nelle ultime settimane, Beatrice Luzzi e Giuseppe hanno finalmente un confronto, durante il quale l’attrice ha manifestato le sue paure.

Le paure di Beatrice Luzzi

Nonostante quanto accaduto in questi mesi, Beatrice Luzzi continua a essere una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello e nelle prossime ore per lei potrebbe arrivare una grande gioia. Nel corso della diretta di domani sera infatti verrà eletto il primo finalista di questa edizione e l’attrice è tra i candidati a questa grande opportunità. Il pubblico dunque sta votando senza sosta per decidere chi sarà il primo concorrente ad accedere alla finale e di certo la Luzzi potrebbe avere ottime chance. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Proprio Beatrice Luzzi infatti ha avuto un confronto con Giuseppe Garibaldi. Come tutti sappiamo tra i due nelle ultime settimane non è corso buon sangue e tra loro ci sono state spesso accese liti. Adesso però pare che l’attrice e il collaboratore scolastico abbiano abbassato le asce di guerra. Nel corso del faccia a faccia così Beatrice ha manifestato a Garibaldi le sue paure. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sai che c’è che mi frena tanto? Un po’ la paura delle incursioni delle amiche, che dicono che ti manipolo, e un po’ il fatto che in varie occasioni ho notato da parte tua una forma di diffidenza. O comunque un’idea di me un po’ negativa. Finché sento quella non so da dove ripartire. Finché sento che tu pensi tutto quello che hai detto, da dove ripartiamo?”.

Non è mancata la reazione di Giuseppe Garibaldi, che replicando a Beatrice Luzzi ha affermato: “Ci sarà modo”. Ma cosa accadrà dunque tra i due nei prossimi giorni? Che finalmente l’attrice e il collaboratore scolastico siano pronti per voltare pagina?