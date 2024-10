Beatrice Luzzi ha deciso di criticare alcuni atteggiamenti delle Non è la Rai in diretta al Grande Fratello

Dopo uno scontro tra le Non è la Rai e Maria Vittoria a prendere la parola è stata Beatrice Luzzi, la quale ha criticato alcuni comportamenti delle tre concorrenti.

Le critiche di Beatrice Luzzi alle Non è la Rai

Nel corso della serata è stato mandato in onda un video in cui Maria Vittoria ha definito ‘tre oche ignoranti e false‘ le Non è la Rai e loro in diretta hanno affermato: “Va benissimo, ci scivola tutto addosso. Abbiamo le spalle grandi. Diciamo che ci prende meno ora e ci fa sorridere, c’è stato un chiarimento con lei, siamo adulte e mature“.

Alfonso ha criticato la classica frase sul chiarimento e ha dato la parola a Beatrice Luzzi, la quale ha commentato in maniera negativa l’atteggiamento un po’ troppo ‘forte‘ alcune volte delle gieffine che gareggiano come un unico concorrente:

“Dovrebbero considerare il fatto che sono in tre e hanno molta esperienza di vita e professionale. Siete romane e avete una forza dovuta al linguaggio, dovreste superare questa veemenza che mettete anche nei dettagli. Un po’ meno, no?”.

La Petrarolo ha risposto: “Io penso che i dettagli facciano la differenza delle volte”. Tuttavia questa affermazione non ha convinto del tutto Beatrice Luzzi, che ha consigliato loro di diminuire la propria veemenza e ridimensionare le loro reazioni:

“Se tutta quella veemenza la mettete sui dettagli allora poi sulle cose grosse cosa mettete? Io vi consiglio di considerare che siete in tre, la vostra forza è imponente”.

Voi che cosa ne pensate e a chi date ragione?