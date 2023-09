Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Settembre 2023

Grande Fratello

La critica di Beatrice Luzzi

Come ben sappiamo e abbiamo notato in questi giorni tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin non scorre buon sangue. Il primo diverbio è avvenuto nel corso della prima settimana a causa di una incomprensione avvenuta a causa del confessionale. Durante la diretta di ieri sera hanno anche cercato di trovare un punto di incontro ma forse i loro caratteri sono troppo diversi.

La stessa Chin ha anche spiegato di non aver nominato la Luzzi, nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello, in quanto intenzionata a darle una seconda chance. Di certo però al momento non c’è ancora stato un chiarimento tra le due concorrenti.

Beatrice Luzzi, parlando con alcuni compagni di viaggio, ha anche criticato alcuni comportamenti di Rosy Chin: “Se noti, ogni volta che Rosy parla con qualcuno alla fine ritorna a parlare sempre di se stessa, quindi quanto effettivamente ascolta quello che dicono gli altri?”. In poche parole l’ha definita una persona egocentrica.

Ma non finisce qui. Secondo lei, infatti, il motivo per il quale è stata presa in antipatia è perché si è staccata dal gruppo prendendo una posizione indipendente. Questo non sarebbe stato visto di buon occhio e avrebbe causato delle tensioni.

Ovviamente si tratta solamente di pensieri che ha fatto l’attrice e non possiamo sapere se è ciò che ha pensato Rosy. Vedremo come evolverà il loro rapporto nel corso delle settimane. Per il momento con continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.