Greta provoca Sergio mangiando una fetta di melone e lui si imbarazza (VIDEO)

Debora Parigi | 27 Gennaio 2024

Grande Fratello

Flirt in corso tra Greta Rossetti e Sergio? Un video in cui lei provoca lui con una fetta di melone non passa inosservata

Il pubblico ha notato una vicinanza tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi e soprattuto ha visto di recente che l’ex tentatrice avrebbe cercato di provocare il coinquilino mangiandogli davanti, in cucina, una fetta di melone. A sostegno di questa tesi c’è anche la reazione dello stesso Sergio. Vediamo meglio nel dettaglio.

Flirt in corso tra Greta Rossetti e Sergio?

Nascerà un nuovo amore dentro la Casa del Grande Fratello? Considerando che il reality andrà avanti fino ad aprile, c’è tempo per qualcuno di scoprirsi e magari diventare una nuova coppia di questa edizione. Ovviamente, salvo che uno dei diretti interessati non venga eliminato. Ma di chi stiamo parlando? Di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi.

Dopo un inizio non semplice all’interno del gioco (colpa della situazione con Mirko Brunetti), ora l’ex tentratrice ha trovato il suo equilibrio dentro la Casa del GF e ha una buona fetta di pubblico dalla sua parte. Inoltre ha stretto importanti amicizie con altri coinquilini. E potrebbe instaurare qualcosa di più profondo con uno di loro: Sergio appunto.

A tal proposito, oggi è spuntato un video riguardante proprio Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. In pratica in cucina Sergio stava cucinando con Rosy (la scena dovrebbe essere avvenuta ieri sera). Greta si è messa un po’ seduta sull’isola della cucina e ha iniziato a mangiare una fetta di melone giallo. Ecco, il suo modo di mangiare il frutto è stato visto sia dal pubblico che dallo stesso Sergio come una provocazione. Infatti il concorrente si è un po’ imbarazzato e ha chiesto aiuto a Rosy. Da parte sua, Greta ha invece detto che non stava facendo nulla di male e che stava mangiando normalmente il melone. Si vede tutto nel video qui sotto:

Ma per mangiare una banana, deve fare tutti sti gesti? È palese che lo stia stuzzicando.

Per la frase "hai pucciato il biscotto" le sono venute le mosse a terra. Incoerente su quello che fa e dice. 🤦‍♀️🙄🤐#grandefratello pic.twitter.com/cIrEmLuph9 — Anna Maria (@Arwen19887) January 27, 2024

La scena ha però suscitato anche delle polemiche in alcuni utenti che hanno trovato volgare questo modo di fare di Greta. Sono arrivate grandi critiche da una parte del pubblico che non condivide questi atteggiamenti.