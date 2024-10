Ieri sera è partita la nuova edizione di Che Tempo Che Fa e tra gli ospiti della prima puntata c’è stata anche Ornella Vanoni. Nel corso della chiacchierata con Fabio Fazio così la celebre cantante ha dato una risposta iconica su un possibile tour con Gino Paolo.

Ornella Vanoni iconica a Che Tempo Che Fa

Sono stati giorni di grande festa gli ultimi per Ornella Vanoni. Lo scorso 22 settembre infatti la celebre cantante, da anni nel cuore del pubblico, ha spento ben 90 candeline e così l’intero web si è unito nel fare i più sinceri auguri all’artista. Ornella nel mentre si è anche mostrata sui social per ringraziare tutti coloro che l’hanno sempre supportata e sostenuta e con un tenero filmato pubblicato sui suoi profili ha affermato:

“Oggi compio 90 anni. Potete pensare che io sia triste e invece no, io mi sento come ieri, quindi non è cambiato niente. Voglio ringraziare tutti con il cuore, perché è con il cuore che mi date la forza di essere come sono! Vi mando un bacio immenso”.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che ha fatto divertire il web e che coinvolge proprio la cantante. Ieri sera sul Nove è partita la nuova attesissima edizione di Che Tempo Che Fa e tra gli ospiti della serata, come da tradizione, c’è stata anche Ornella Vanoni. Nel corso della chiacchierata così Fabio Fazio ha menzionato Gino Paoli e ha affermato: “L’anno scorso hai detto che ti piacerebbe fare ancora un tour con lui”. A quel punto è arrivata la risposta iconica della Vanoni, che ha dichiarato: “Ma che tour con lui, noi stiamo in piedi”.

– Hai detto che ti piacerebbe fare ancora un tour con Gino Paoli

– Ma.che tour? Non stiamo in piedi #CTCF pic.twitter.com/HrYbNrNrTZ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 6, 2024

La battuta di Ornella ha così fatto scoppiare il pubblico e lo stesso Fabio Fazio in una fragorosa risata e il video del momento è diventato virale sui social.