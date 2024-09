Nelle ultime ore Yulia Bruschi si è avvicinata sempre più a Giglio, scatenando però la gelosia di Jessica Morlacchi, che si è così scagliata contro la modella.

Le critiche di Jessica Morlacchi a Yulia Bruschi

Proseguono le tensioni nella casa del Grande Fratello. Solo nelle ultime ore Jessica Morlacchi ha manifestato un cattivo umore e si è così scagliata contro Yulia Bruschi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo. Come abbiamo visto, la cantante ha fatto intendere di avere un particolare interesse per Giglio. Quest’ultimo tuttavia allo stesso tempo si è avvicinato proprio a Yulia, che sembrerebbe essere a sua volta attratta dal gieffino. Quando però ieri sera la modella si è fatta sempre più vicina al parrucchiere, la Morlacchi ha sbottato.

LEGGI ANCHE: Thomas Ceccon e la bordata inaspettata a Federica Pellegrini: “Per me non rappresenta niente”

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Jessica, mentre lavava i piatti con Ila e Mariavittoria, si è sfogata con le sue amiche e ha lanciato delle durissime critiche a Yulia. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Non vado in piscina sennò stasera rischio l’eliminazione. La falsità proprio. Mi dovete reggere. L’ipocrisia non la sopporto. Io vedo tutto, ricordatevelo”.

Ma non solo. Poco dopo infatti Jessica Morlacchi ha manifestato l’intenzione di voler lasciare il letto in cui dorme con Giglio e lanciando un’ennesima stoccata a Yulia Bruschi ha aggiunto: “Dovrei lasciare il letto libero. Vi faccio vedere che tra due giorni stanno a letto insieme. A breve vado via, vedrete come si infila lei. Poi mi darete ragione”.

fino a dove possa spingere la disperazione non lo so di preciso ma sono qui seduto a godermi tutto questo



pic.twitter.com/tHMKruerut — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠🩸 (@ruffi4no) September 28, 2024

Pare dunque che nella casa del Grande Fratello le tensioni siano alle stelle. Ma cosa accadrà dunque domani sera nel corso della nuova diretta del reality show? Tra Jessica e Yulia ci sarà modo di avere un confronto e un chiarimento? Ma soprattutto, come la prenderà Giglio? Non resta che attendere la puntata per scoprirlo. Appuntamento come sempre su Canale 5 alle 21.30.