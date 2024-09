Nonostante il suo intervento, Beatrice Luzzi è ancora al centro delle critiche per la dedica all’ex suocera in fin di vita

La dedica all’ex suocera in fin di vita da parte di Beatrice Luzzi ha generato diverse polemiche. Nonostante il suo sfogo sui social, piovono ancora critiche intorno all’opinionista del Grande Fratello.

Ancora critiche a Beatrice Luzzi

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello in chiusura, Beatrice Luzzi ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter dire due parole prima di terminare ufficialmente la serata. L’opinionista del reality show ha rivolto un pensiero alla sua ex suocera, purtroppo in fin di vita, alla quale ha mandato un ultimo saluto:

“Posso salutare mia suocera? Grazie. Io approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera perché ci sta salutando un po’ a tutti. In queste ore se ne andrà e non potendo essere lì con lei per darle l’ultimo saluto lo faccio da qui. Ciao, Laura”.

L’accaduto ha diviso il pubblico e sui social l’episodio è diventato motivo di discussione. Persino una nota agenzia funebre ha commentato quanto successo al Grande Fratello: “Neanche noi arriviamo a tanto”. Il gesto non è sfuggito a Beatrice Luzzi che non appena si è accorta del post ha pensato bene di intervenire: “Vergognatevi”, ha concluso. Ancora una volta però l’agenzia ha ribattuto: “Ah pure”.

L’attrice voleva semplicemente mandare un saluto a sua ex suocera, per la quale prova un profondo e sincero affetto e certamente non voleva e non era sua intenzione che il tutto generasse delle polemiche. Persino il suo ex marito Alessandro (figlio della signora Laura), ha ritenuto opportuno commentare e porre un punto alla faccenda. E l’ha fatto prendendo le difese di Beatrice Luzzi.

Vedremo se deciderà ancora di intervenire e spiegare in via definitiva la sua decisione di parlare in diretta di una questione molto delicata come questa. Ma potrebbe anche preferire lasciar correre e non preoccuparsi più degli hater .Sarà chiusa così da parte di Beatrice Luzzi?