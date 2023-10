Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Ottobre 2023

Grande Fratello

Beatrice Luzzi difesa dall’ex collega

Non si placa lo scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello. A intervenire in difesa dell’attrice ci ha pensato un suo collega, che ha condiviso il set con lei in Vivere. Parliamo di Gabriele Lazzaro, attore e regista. Nella soap interpretata il personaggio di Paolo.

Su Instagram ha pubblicato alcune stories dove ha nettamente preso le difese di Beatrice Luzzi, ricordando peraltro un’intervista rilasciata a Novella 2000 in cui raccontava il progetto che avrebbe dovuto portare in scena con Massimiliano:

«Ma il Varrese al Grande Fratello è lo stesso che avrebbe dovuto firmare assieme a me la regia di un cortometraggio sul “perdono”? È lo stesso che tiene corsi per insegnare a lavorare sulle proprie emozioni? Visti gli attacchi gratuiti contro Beatrice, ben felice di aver estromesso Massimiliano dal mio film.

Il giorno in cui è uscito di scena dal progetto, in un post ha parlato di ingratitudine scrivendo (forse contro di me?!…)”non dare perle ai porci”. Sante parole. Comunque Bea è una grande. Per fortuna prima che entrasse nella casa l’avevo messa in guardia da dinamiche che conosco e che anche io ho subito».

Storia Instagram di Gabriele Lazzaro in difesa di Beatrice Luzzi

Sempre a supporto di Beatrice Luzzi, Gabriele Lazzaro ha risposto anche ad Adriana Volpe, la quale ha avuto da ridire su alcune esternazioni fatte dall’attrice. L’ex opinionista del GF si è detta poco convinta delle parole di Beatrice e l’aver rinunciato a tanti soldi per non interpretare un personaggio cattivo:

«Adriana Volpe mi spiace contraddirti. Da ex attore di “Vivere”, confermo che Bea ha deciso di sua iniziativa (con coraggio e determinazione) di non continuare a lavorare nella soap. Il personaggio interpretato le stava stretto, perché troppo lontano dai suoi valori e dalla sua personalità. Non c’è nulla di strano nell’aver sostenuto il provino per Elisa di Rivombrosa: quello della fiction in costume era sì un ruolo “cattivo” ma in costume, legato ad un’altra epoca storica e per questo meno realistico e compromettente della Eva Bonelli di Vivere».

Infine Gabriele Lazzaro ha commentato alcune esternazioni fatte da Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi, bacchettando l’attore. Quest’ultimo aveva dato della “vipera e faina” alla collega. Ma ecco cosa ne pensa l’ex attore dell’amata soap di Canale 5….

La storia Instagram di Gabriele Lazzaro VS Varrese e in difesa di Beatrice Luzzi

Vedremo se per smuovere ancora le dinamiche della Casa saranno mostrate le dichiarazioni di Gabriele Lazzaro e se magari quest’ultimo interverrà anche in TV in difesa di Beatrice Luzzi.