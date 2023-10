Spettacolo

Vincenzo Chianese | 3 Ottobre 2023

Grande Fratello

Le teorie su Beatrice Luzzi

Senza dubbio Beatrice Luzzi è una delle protagoniste assolute di questo Grande Fratello. Nel bene e nel male l’attrice si sta mettendo in gioco senza filtri, e di certo sembrerebbe aver diviso il pubblico. Mentre in molti infatti la stanno criticando e attaccando, tantissimi altri la stanno supportando e sostenendo e sicuramente nelle prossime settimane ci regalerà ancora grandi emozioni. Ieri sera nel mentre è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha spiazzato i telespettatori. Beatrice infatti ha fatto intendere di avere un interesse per un uomo della casa, tuttavia però non ha fatto alcun nome, e così in queste ore il web è letteralmente impazzito. In molti infatti, così come lo stesso Alfonso Signorini, stanno cercando di capire chi possa essere il gieffino che piacerebbe alla Luzzi e non sono mancate alcune teorie.

Secondo diversi utenti Beatrice sarebbe interessata a Giuseppe Garibaldi. Sui social infatti sta girando un video in cui vediamo proprio l’attrice mentre parla del suo coinquilino, spendendo per lui parole più che positive. Queste le dichiarazioni della Luzzi su Garibaldi: “Lo trovo un ragazzo molto generoso, coraggioso e con un bel fisico, sportivo. Poi effettivamente ho un debole per la Calabria”.

Ma non è finita qui. Anche il resto della casa sta cercando di capire chi sarebbe l’uomo che avrebbe affascinato Beatrice Luzzi e così oggi, per scherzo, alcuni concorrenti hanno fatto il nome di Giuseppe Garibaldi. A quel punto il gieffino è stato al gioco, e quando Ciro Petrone gli ha chiesto se fosse interessato, il concorrente calabrese ha dichiarato: “Le cose vengono da sole. Quando c’è da ballare, balliamo”.

Naturalmente non è detto che l’uomo a cui sarebbe interessata Beatrice sia proprio Giuseppe. Gli inquilini infatti hanno semplicemente scherzato tra di loro e al momento non sappiamo chi avrebbe fatto breccia nel cuore della Luzzi.