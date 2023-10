Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Ottobre 2023

Grande Fratello

In puntata Signorini ha messo alle strette Beatrice Luzzi: “Ti piace Varrese?”. La reazione dell’attrice toglie ogni dubbio

La reazione di Beatrice Luzzi

Alfonso Signorini ci ha voluto vedere chiaro questa sera al Grande Fratello e ha coinvolto Beatrice Luzzi. L’attrice ha confidato di provare interesse per una persona, ma è rimasta molto vaga e soprattutto: non ha fatto nomi.

Il conduttore improvvisamente ha chiesto il collegamento con la Casa e ha richiamato l’attenzione della Luzzi. Ha voluto parlare con lei in disparte: “Voglio parlare con Beatrice in confessionale. Una cosa che mi è venuta in mente e che ho visto poco fa…”.

Tutti gli altri si sono guardati, cercando di capire di cosa si potesse trattare e la stessa attrice è parsa dubbiosa. Così giunta in confessionale Beatrice Luzzi ha ascoltato con attenzione e curiosità il pensiero del presentatore. Signorini ha così vuotato il sacco, spiegando di aver notato qualche sguardo particolare:

“Beatrice intanto non ci stanno sentendo. È una cosa nata da uno sguardo che ho carpito in te poco fa. Sulla base di quello che mi hai detto, che ti piace qualcuno. Può darsi che sia una scemenza quella che sto per dire, perché mi sembra talmente assurda. Ma ho colto uno sguardo strano”.

Poi la domanda secca di Alfonso Signorini nei confronti di Beatrice Luzzi: “Non è che in fondo in fondo la persona che ti piace, potrebbe essere proprio Massimiliano?”

L’espressione di Beatrice Luzzi, sorpresa era già una risposta abbastanza chiara al mancato interesse nei confronti del collega. Nonostante ciò ci ha tenuto però a ribadire: “Nooo…. Non è da te un errore del genere”, ha detto con un sorriso Beatrice Luzzi. “Sto dicendo una scemenza? Allora sto invecchiando”, ha detto Alfonso Signorini coinvolgendo l’attrice in una risata.

Insomma Beatrice ha smontato una dinamica sul nascere. Non ha alcun interesse nei confronti di Massimiliano Varrese, anzi…. l’esatto opposto! L’accaduto ha fatto molto sorridere i telespettatori da casa, specie per la reazione della Luzzi.