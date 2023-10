Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Ottobre 2023

Grande Fratello

In queste ore Jane Alexander ha dato la sua versione in merito alle parole di Beatrice Luzzi al Grande Fratello

La risposta di Jane Alexander

Pochi giorni fa Beatrice Luzzi ha sbottato nel momento in cui Valentina l’ha paragonata alla collega Jane Alexander. Le ha detto che assomiglia all’attrice e la concorrente ha detto di non permettersi mai più di dirlo perché tra loro non scorre buon sangue. Ma come mai? A rivelarlo ci ha pensato proprio la Luzzi non molto tempo dopo:

Ah sì? Quando Valentina ha fatto quel nome dell’attrice….ho reagito così perché quella parte era mia! Era decisamente mia e lei me l’ha sfilata in malo modo. In malissimo modo e fu una svolta abbastanza grave. Quindi proprio mi hai fatto un nome…”.

La Luzzi stava facendo riferimento al personaggio della Marchesa Lucrezia Van Necker interpretata proprio da Jane Alexander nella fiction “Elisa di Rivombrosa“. Tutto il web, quindi, erano in attesa di una risposta proprio da parte dell’attrice. Questa è arrivata di recente nelle sue Stories Instagram:

“Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino. Lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione”.

La risposta di Jane Alexander a Beatrice Luzzi

Nel momento in cui Beatrice verrà a sapere della risposta come reagirà? Lo scopriremo solo nel caso in cui nella prossima puntata verrà affrontato questo argomento. Voi cosa ne pensate della diatriba tra loro due? Fatecelo sapere con un commento.

Seguiteci per tante altre news.