Beatrice è inarrestabile: stravince di nuovo il televoto e vola al 44%! Tutte le percentuali

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Febbraio 2024

Grande Fratello

Qual è stato il risultato delle nomination della puntata di questa sera del Grande Fratello? Al televoto Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Sergio D’Ottavi. Uno di loro ha raggiunto Stefano Miele allo scontro eliminatorio…

Beatrice Luzzi ancora la preferita! Chi è finito al televoto

Stasera è prevista una nuova puntata del Grande Fratello dove scopriremo chi è il secondo concorrente a rischio eliminazione con il televoto che verrà aperto questa sera. A scontrarsi Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Sergio D’Ottavi. Sappiamo già che Stefano Miele è già in nomination. A lui si aggiungeranno altri concorrenti. Uno già dal risultato di queste nomination. Chi avrà avuto la percentuale più bassa? Scopriamolo insieme.

Tutti e tre a modo loro si sono resi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello così come dell’intera settimana. Beatrice Luzzi è tornata per esempio a prendere nuovamente le misure con i suoi compagni e sembra esserci stata una tregua in atto. Grecia Colmenares ha spesso avuto da ridire su di lei e Sergio D’Ottavi sta coltivando il rapporto con Greta Rossetti. Messe da parte le dinamiche, ciò che ci interessa sapere ora è il giudizio del pubblico.

Arrivata la busta in studio Alfonso Signorini ha fatto sapere che a salvarsi tra Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Sergio D’Ottavi è stato proprio Sergio.

Scoperto dunque il responso del televoto, vediamo invece quali sono stavolta le percentuali. A comandare la classifica ancora una volta Beatrice Luzzi, che ha superato la concorrenza con il 44% di voti. Passiamo poi a Grecia Colmenares che ha raccolto invece il 34% di preferenze. Fanalino di coda Sergio D’Ottavi cha ha totalizzato il 22%.

Ciò significa dunque che al momento Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares sono salve, mentre invece Sergio D’Ottavi si troverà al televoto eliminatorio con Stefano Miele. Tra loro (e gli altri che si aggiungeranno) ci sarà il nuovo concorrente eliminato dal Grande Fratello. Chi sarà?