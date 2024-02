Quando Simona Tagli stava per diventare una principessa: il fidanzamento con Alberto di Monaco

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Febbraio 2024

Grande Fratello

Durante un confronto in puntata è emersa una curiosità sulla vita privata di Simona Tagli. Sapete che ha avuto una relazione con il principe Alberto di Monaco in passato? Questa sera al GF se n’è parlato…

Simona Tagli e il fidanzamento con Alberto di Monaco

Al Grande Fratello al centro delle dinamiche della settimana c’è Simona Tagli. La neo arrivata non ha attirato troppe simpatie da parte dei concorrenti e fin da subito ha avuto da ridire su diversi atteggiamenti da parte di alcuni, trovandosi in contrasto con parte di loro.

Di questo stasera in puntata se n’è discusso ed è emerso anche qualcosa a proposito della vita privata di Simona Tagli. Tutto è cominciato quando Simona Tagli ha ammesso di essere un po’ come un elefante all’interno di una cristalleria, dato che è spesso entrata a gamba tesa nell’esprimere giudizi. Ha accolto però il consiglio di Beatrice Luzzi di essere più morbida.

La battuta fatta da Simona Tagli sembra aver suscitato le risate di tanti coinquilini, in particolar modo di Perla Vatiero. A quel punto Alfonso Signorini le ha domandato che avesse così tanto da ridere, per poi ricordare:

“Perché sai che Simona stava per diventare Principessa. Bisogna portarle rispetto eh tesoro?”, ha fatto presente il conduttore. Probabilmente Perla Vatiero pensava che si trattasse di una battuta da parte del presentatore, che in realtà si è poi detto serissimo: “Che ti ridi Perla? Simona, posso dirlo? Diciamo che hai avuto una storia molto intensa, seppur breve, con il principe Alberto di Monaco. È la verità”.

A qualcuno è scappato nuovamente da ridere in Casa, mentre Simona Tagli ha detto la sua. Ma se qualcuno pensava si trattasse di una burla da parte di Alfonso Signorini, in realtà non è così ed è tutto verissimo. Tra i suoi amori passati c’è appunto Alberto di Monaco come mostrato da alcuni utenti che ne hanno scovato una foto tratta dal web, ma anche Antonio Zequila (con il quale ha vissuto un’intensa relazione di 7 anni).

Simona era fidanzata con Alberto di Monaco. Chi più di lei può dire "in un mondo di Kardashian meglio essere una Grace". #GrandeFratello pic.twitter.com/jbhHc6fvLh — Jena (@JenaSnake) February 19, 2024

E voi conoscevate questa curiosità della vita privata di Simona Tagli?