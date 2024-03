Giulia Molino, ex allieva di Amici, scambiata per Letizia Petris

NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Marzo 2024

Nel corso di una diretta sui social, Giulia Molino, ex allieva di Amici, viene scambiata per Letizia Petris del Grande Fratello

Nelle ultime ore Giulia Molino, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, ha tenuto una diretta sui social. Nel corso della live però è stata scambiata più volte per Letizia Petris, attuale concorrente del Grande Fratello.

La reazione in diretta di Giulia Molino

Sono ormai trascorsi diversi anni da quando Giulia Molino ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, diventando in breve una delle protagoniste del talent show. Dopo la fine dell’esperienza all’interno della scuola, la cantante ha dato il via alla sua carriera e in questi mesi è arrivata per lei una grande opportunità. Come di certo in molti sapranno, Giulia è nel cast del musical di Mare Fuori, la celebre serie tv che negli ultimi anni ha spopolato. Proprio in merito alla sua partecipazione allo spettacolo teatrale la Molino aveva affermato:

“Sono molto emozionata e anche un po’ spaventata per questa nuova avventura, perché è la mia prima esperienza da attrice in un musical. Però sono molto fiera di poter far parte di un progetto che abbraccia e parla di ragazzi della mia età, che vivono un momento di difficoltà, che cercano di affrontare grazie alla musica”.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto divertire il web. Tutto è iniziato quando Giulia Molino ha deciso di tenere una diretta sui suoi social. Nel corso della live però qualcuno ha più volte scambiato la cantante per Letizia Petris, attuale concorrente del Grande Fratello. Non è mancata dunque la reazione dell’artista, che ha così affermato: “Ragazzi ve lo giuro mi stanno chiamando Letizia da quando è cominciata la live”.

Già qualche mese fa, quando è partita la nuova edizione del Grande Fratello, alcuni utenti avevano notato la particolare somiglianza tra Giulia e Letizia e così quanto accaduto in queste ore ha fatto sorridere il web.