Ieri sera è trapelata la notizia, data per certa, secondo la quale Beatrice Luzzi sarà opinionista al Grande Fratello insieme a Cesara Buonamici. Ecco quale sarebbe stata la reazione della collega.

La presunta reazione di Cesara Buonamici

Qualche settimana fa Cesara Buonamici stessa aveva confermato in un’intervista con Il Corriere della Sera che sarebbe tornata a vestire i panni di opinionista. Il conduttore quindi l’ha voluta di nuovo accanto a sé dopo il successo dello scorso anno:

“Ho dato la conferma perché se lo guardi nel modo giusto, e soprattutto se lo vivi, è un programma che offre squarci di comportamenti umani. L’altra ragione, che dico a bassa voce, è che mi sono divertita e trovata molto bene con Alfonso”.

Fino a poche ore fa si pensava che Cesara Buonamici sarebbe stata opinionista unica, ma pare che non sarà così. Davide Maggio, infatti, ha confermato un’indiscrezione di TVBlog: Beatrice Luzzi si siederà in studio proprio come seconda opinionista. Una notizia che ha diviso il web tra chi è molto felice e chi avrebbe preferito un’altra soluzione.

A quanto pare l’annuncio ufficiale verrà dato a Verissimo nella giornata di sabato, ma come l’ha presa Cesara? Sempre il sito citato poc’anzi rivela che la giornalista “non sia al settimo cielo dopo aver saputo di questa eventualità“. Gli utenti dei social infatti hanno ricordato gli scontri verbali che la Buonamici e la Luzzi hanno avuto durante la scorsa edizione del Grande Fratello.

In molti si aspettano scintille anche in questa occasione ma andrà davvero così? Per scoprirlo non ci rimane che aspettare la prima puntata che andrà in onda lunedì 16 settembre 2024 su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 circa. Tra i concorrenti annunciati troviamo Luca Calvani, Jessica Morlacchi e tre stelle di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere.