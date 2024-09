Mostra del Cinema di Venezia 2024. Gli outfit più eleganti e ricercati che hanno calcato il red carpet della sesta giornata del Festival.

I look più belli di Venezia 2024: Julienne Moore e Tilda Swinton

Nella laguna di Venezia sono finalmente arrivate due delle attrici internazionali più attese. Julianne Moore e Tilda Swinton. Protagoniste del nuovo film di Pedro Almodóvar: “The Room Next Door”.

Magnetiche anche sul red carpet. La più sfavillante è sicuramente Julianne Moore. Che per la prima del film indossa un maxi dress dorato dalla profonda scollatura a V. Coordinati anche i grandi orecchini e i sandali con platform. (VOTO 8)

Da sempre regina di stile Tilda Swinton, questa volta per noi è una delusione. L’attrice ha infatti optato per un completo sui toni del grigio firmato Chanel Couture. Avrebbe potuto osare di più con la mise. Impeccabile l’hairstyling, con earcuff in evidenza. (VOTO 6)

Da Pedro Almodovar a Vittoria Puccini

Pedro Almodóvar non passa di certo inosservato con il completo color blubble gum di Loewe. Giacca doppiopetto, camicia bianca e grandi occhiali neri. (VOTO 7)

Continua a stupire Kasia Smutniak. L’attrice per la sesta serata del Festival punta su un caschetto di perline nere che le copre lo sguardo. Abbinato a una tuta in tinta dallo stile androgino. Tutto rigorosamente nero, firmato Giorgio Armani. (VOTO 9)

Elegante e raffinata Vittoria Puccini. Che per la sua seconda apparizione al Festival sceglie una creazione sartoriale Giorgio Armani Privè. L’abito, in velluto blu notte, le fascia armoniosamente il corpo, mettendone in risalto la silhouette. Sulla scollatura sono cucite paillettes in dégradé. Completano l’outfit da diva il collier di diamanti e le scarpe di cristalli firmate Santoni. (VOTO 8.5)

I look di Venezia 2024: da Lorenzo Marchetti a Rocio Munez Morales

Re della serata è Lorenzo Marchetti. Il fondatore e direttore creativo di Virgo Cosmetics conquista il red carpet con una creazione total white firmata Danilo Forestieri. Il completo è composto da giacca bustier e pantalone svasato con pieghe. A rendere unico l’outfit ecco la maxi vestaglia di piume sintetiche. Bellissimo ed elegantissimo. (VOTO 10)

Un outfit minimal ma estremamente elegante è quello sfoggiato da Anna Foglietta. Anche lei sceglie una creazione dello stilista italiano Giorgio Armani. Un tailleur nero con giacca monopetto. L’unico accessorio è una piccola spilla a forma di cuore, applicata sul bavero, con i colori della Palestina. (VOTO 8)

Cascata di paillettes e lustrini anche per Costanza Caracciolo. Il maxi abito argentato mette in risalto la sua silhouette, donandole luminosità e un’allure da diva. (VOTO 6.5)

Rocio Muñoz Morales sfoggia lo stesso abito indossato alla cerimonia di apertura del Festival di Venezia 2022. Una meravigliosa creazione in bianco e nero di Giorgio Armani. A mettere in risalto il punto vita un grande fiocco nero. (VOTO 6)

L’abito di Caterina Murino e il completo di Stefano Accorsi

Abito da principessa per Caterina Murino. L’attrice sceglie un maxi dress blu cobalto con corpetto dalla scollatura a cuore e una vaporosa gonna in tulle. Coordinati i gioielli, che le mettono in risalto il décolleté. (VOTO 9)

Stefano Accorsi e Bianca Vitale puntano anche loro sul nero. Lui in completo total black. Lei con un lungo abito dalla scollatura vertiginosa osa un pò di più, scegliendo una stampa a pois. Insieme non convincono. (VOTO 5.5)

A cura di Giulia Nori per FashionLifeWeb.it