Chiara Ferragni risponde alle domande di Pomeriggio Cinque: “Momento doloroso” (VIDEO)

Debora Parigi | 26 Febbraio 2024

Chiara Ferragni Fedez Ferragnez

Intercettata dal giornalista di Pomeriggio Cinque, Chiara Ferragni ha rilasciato le prime dichiarazioni in merito alla presunta separazione dal marito Fedez. Il rapper aveva parlato con il programma Mediaset proprio la scorsa settimana. Ecco cosa ha detto l’influencer.

Le parole di Chiara Ferragni a Pomeriggio Cinque

La scorsa settimana è scoppiato il caso Ferragnez riguardante la presunta fine della storia tra Chiara Ferragni e Fedez. La coppia a quanto pare si è separata e lui sappiamo che ha lasciato il tetto coniugale per tornare momentaneamente a vivere dai genitori.

In tutto questo caos, il programma Pomeriggio Cinque era riuscito a parlare con il rapper. Il giornalista inviato di Myrta Merlino lo aveva infatti intercettato e gli aveva chiesto alcune dichiarazioni. Il cantante aveva detto: “Se confermo questa storia? Secondo voi anche se fosse vengo a dirlo? Ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita, con due figli, a voi? Pensa che io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli. A me non interessa cosa dicono le persone. Accetto che le persone facciano illazioni sulla mia storia, perché sono un personaggio pubblico”.

Di poche ore fa è invece il rumor secondo cui Fedez non avrebbe preso bene l’intervista che Chiara Ferragni ha rilasciato al Corriere della Sera. E per questo motivo pare che lui stia cercando una nuova casa a Milano. Dagospia, inoltre, ha rivelato che gli avvocati dell’influencer e del cantante si sarebbero scambiati delle “lettere dal tono accesissimo“.

Ma oggi Pomeriggio Cinque è riuscito a intercettare anche la stessa Chiara Ferragni e ha cercato di avere qualche dichiarazione in merito alla vicenda. Il giornalista ha detto di averla incontrata a Palazzo Parigi dove era a pranzo con le sorelle e alcune amiche. Si tratta di una location che lei e la famiglia frequentano spesso. “Non ho niente da dire grazie”, ha detto subito al saluto del giornalista. “Posso andare dalla psicologa?”. Il giornalista a quel punto le ha chiesto come stesse e lei ha risposto: “Un momento doloroso”.

Da qui abbiamo capito che la Ferragni sta passando un momento davvero complicato e che quindi ha bisogno anche del sostegno di un professionista per affrontare il dolore che prova.