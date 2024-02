NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Febbraio 2024

Grande Fratello

Ieri sera Fiordaliso è finalmente arrivata nello studio del Grande Fratello, dopo il ritiro della scorsa settimana. L’artista tuttavia ha cantato un suo vecchio successo col microfono al contrario.

La gaffe di Fiordaliso

La scorsa settimana, a sorpresa, Fiordaliso ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello e dopo 5 mesi ha lasciato ufficialmente la casa. La cantante, spiegando le motivazioni che l’hanno spinta a prendere questa difficile decisione, ha affermato: “È difficile rimanere rinchiusa nella Casa, ho bisogno di aria e una giornata diventa pesante e mi rendo conto che non posso più dare niente ai ragazzi. Mi mancano i miei figli e la mia famiglia. Non ce la faccio proprio più. È l’ultima chance. Sono proprio arrivata alla fine di quest’avventura”.

In questi giorni così Marina è tornata alla sua vita di sempre ma solo ieri sera, in occasione della nuova diretta, la cantante è tornata in casa. L’ex gieffina infatti ha dapprima fatto un’emozionante sorpresa a Beatrice Luzzi e in seguito ha avuto modo di incontrare tutti i suoi compagni d’avventura. Poco prima che la puntata finisse però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto sorridere il web. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Fiordaliso è arrivata nello studio del Grande Fratello e al suo ingresso ha cantato un suo vecchio successo. Tuttavia in molti hanno notato che l’ex gieffina stava tenendo il microfono al contrario e ovviamente il video con la simpatica gaffe ha fatto in breve il giro dei social.

In rete non sono mancati i commenti ironici degli utenti e di certo il momento ha fatto divertire tutti i telespettatori. Marina nel mentre sta continuando a seguire ciò che avviene all’interno della casa del Grande Fratello, tuttavia il pubblico sentirà molto la sua mancanza nel corso delle prossime settimane.