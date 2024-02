Spettacolo

Nicolò Figini | 12 Febbraio 2024

Grande Fratello

Beatrice Luzzi ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte di Fiordaliso ed è scoppiata in lacrime. Il video

Beatrice Luzzi ha ricevuto una bella sorpresa da parte dell’amica Fiordaliso e per tale ragione è scoppiata in lacrime.

La commozione di Beatrice Luzzi

La scorsa settimana Fiordaliso ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello perché si sentiva troppo stanca. Tutti si sono molto dispiaciuti, soprattutto Beatrice Luzzi, che è rimasta abbastanza destabilizzata da tutto ciò. Ecco perché questa sera ha fatto il suo ritorno per una sorpresa all’attrice e al conduttore ha confessato: “Mi mancano loro, la casa no“.

Poi è stata fatta vedere una clip a Beatrice all’interno della quale abbiamo visto tanti inquilini provare un’immensa commozione a causa del suo abbandono. “Abbiamo perso un faro“, ha detto Garibaldi. Anita Olivieri l’ha definita una madre, sorella, amica e zia. “Mi si è staccato un pezzo di cuore“, ha esclamato Rosy Chin.

Poi l’attrice è stata fatta rimanere immobile e Fiordaliso è potuta entra dando un grande abbraccio all’amica: “Quanto mi manchi, so che sei arrabbiata con me. Se ti avessi detto che sarei uscita mi avresti fatto cambiare idea”. Poi l’ha ringraziata per averla sempre fatta sentire un’artista e le ha detto di essere sempre orgogliosa di chi è.

Potremmo non riuscire a superare questo momento. 💔 #GrandeFratello pic.twitter.com/eC9z75MQIT — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2024

Mentre Beatrice Luzzi stava piangendo, però, la cantante le ha dato un consiglio: deve ridere di più ed essere maggiormente felice. Deve sciogliersi e mostrare quella parte del suo carattere che in molti non conoscono. Alla fine del segmento le due amiche si sono abbracciate e scambiate gesti d’affetto.

Siamo sicuri che il loro rapporto continuerà anche dopo la fine del Grande Fratello, nella vita reale. Il percorso per Beatrice è ancora lungo e il ritorno alla quotidianità dovrà attendere.