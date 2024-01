NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Gennaio 2024

Grande Fratello

Oggi Beatrice Luzzi ha preparato il pranzo per gli inquilini ma Anita e Garibaldi non si sono seduti a tavola

Continuano le tensioni tra Beatrice Luzzi, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. L’attrice infatti oggi ha preparato il pranzo, ma i due coinquilini hanno deciso di non sedersi a tavola.

Anita e Garibaldi vs Beatrice Luzzi

Non c’è più pace per Beatrice Luzzi. Nelle ultime settimane infatti, come abbiamo visto, l’attrice è finita nuovamente nel mirino di alcuni concorrenti del Grande Fratello, diventando protagonista di diverse e accese liti. Ma non solo. Attualmente sembrerebbe che la gieffina sia sola contro la maggior parte del gruppo, e per l’ennesima volta alcuni dei protagonisti di questa edizione la stanno emarginando. In particolare ad avere del risentimento nei confronti di Beatrice sono Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, che ormai sono sempre più ai ferri corti. Da quando infatti il collaboratore scolastico ha chiuso la reazione con la Luzzi, i rapporti tra loro si sono ridotti ai minimi storici, andando a peggiorare sempre più.

Solo nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Oggi infatti proprio Beatrice ha preparato il pranzo per gli inquilini della casa. Tuttavia sia Anita che Giuseppe non hanno gradito il gesto e così hanno deciso di non sedersi a tavola col resto del gruppo e di mangiare in un secondo momento. Ma non solo.

Poco dopo a raggiungere la Olivieri e Garibaldi in giardino è stata Rosy Chin e così proprio il collaboratore scolastico ha affermato: “Ormai hanno preso il controllo della spesa e della cucina”. Immediata la replica della chef, che prendendo le parti in qualche modo di Beatrice Luzzi ha aggiunto: “Cucino io, ok? Mi piacerebbe che ci sedessimo a tavola insieme”.

Anita è il bidello che non si sono seduti a tavola perché ha cucinato bea ,ma quanto fanno schifo? #GrandeFratello pic.twitter.com/6GnVukwzkf — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) January 2, 2024

L’accaduto naturalmente in queste ore ha fatto discutere i social e in molti sl web hanno duramente attaccato Anita e Giuseppe. Beatrice dal suo canto continua a essere la favorita del pubblico e senza dubbio saprà regalaci ancora tante emozioni.