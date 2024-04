Perla Vatiero, il web lancia delle illazioni sul suo brand: cosa sta succedendo

Social | Spettacolo

Redazione | 18 Aprile 2024

Grande Fratello

Dopo il GF Perla Vatiero è tornata ad occuparsi del suo negozio online dedicato all’abbigliamento. Sul web però non sembrano mancare illazioni da parte di alcuni utenti. Scopriamo cosa sta succedendo.

Le illazioni del web su Perla Vatiero

Sul web Perla Vatiero è una delle protagoniste del Grande Fratello più commentate. La vincitrice del reality show, esattamente come l’amica Letizia Petris dopo delle recenti dichiarazioni, ha diviso gli utenti dei social riguardo alla sua attività online legata allo shopping. Lavoro che peraltro porta avanti ancora oggi e che ha avuto origine prima della sua apparizione a Temptation Island.

LEGGI ANCHE: Beatrice Luzzi fa una previsione sulle coppie nate al GF e rivela quale potrebbe durare

Alcuni utenti hanno sferrato alcune illazioni (dalle quali ci dissociamo), secondo cui Perla Vatiero si sarebbe improvvisata stilista, ma in realtà i suoi abiti sono già conosciuti sotto altri brand. Qualche critica arriva anche per i prezzi proposti. Andando a sbirciare sul negozio online, dal nome Perlytas abbiamo notato che si tratta di capi d’abbigliamento e accessori selezionati in base alla moda del periodo.

Perla Vatiero dunque ha ideato un vero e proprio brand con Perlytas e dal 2021 è sul mercato della moda. Si tratta di designer targati made in Italy che spesso prendono spunto dalle tendenze del momento. Per esempio anche a Temptation Island ha avuto modo di sfoggiare qualche abito della sua collezione.

Ciò che accusa il web, però, è come i modelli presentati siano molto simili a dei capi già visti altrove. E non ne mancano degli esempi. Illazioni queste che hanno trovato la pronta difesa dei fan di Perla Vatiero, che da sempre supportano il suo lavoro e i suoi progetti.

Peraltro, sbirciando sul sito, abbiamo scoperto che il team che lavora per il brand di Perla Vatiero comprende giovani influencer che creano dei design in linea con le richieste del mercato e che, in qualche modo, vogliono accontentare il proprio pubblico. Basterà questo per scacciare le critiche delle ultime ore?

Perla Vatiero intanto guarda avanti al futuro. Accanto a lei sempre Mirko Brunetti, con il quale sogna di poter convolare a nozze un giorno.