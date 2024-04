NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Aprile 2024

Stefano De Martino

In queste ore il piccolo Santiago, figlio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ha compito 11 anni. Per questa occasione il conduttore ha regalato una bellissima bici vintage al bambino.

Il regalo di Stefano De Martino

Negli ultimi anni si è parlato tanto di Stefano De Martino, che più volte è stato uno dei protagonisti del gossip italiano. A far discutere l’intero paese e il web è stata la vita privata del conduttore partenopeo, che non sembrerebbe trovare pace. Col passare del tempo infatti l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi è finito al centro dell’attenzione mediatica per via dei tira e molla con sua moglie Belen Rodriguez, con la quale solo lo scorso anno c’è stata l’ennesima separazione. Ciò nonostante pare che a oggi, a seguito delle vecchie tensioni, tra Stefano e la showgirl argentina ci siano rapporti sereni, al punto che i due solo di recente sono stati paparazzati insieme felici e sorridenti insieme al figlio Santiago.

Proprio in queste ore intanto il bambino ha festeggiato il suo 11esimo compleanno e per l’occasione non è mancata un bellissimo party. Sui social nel frattempo è anche arrivata una dolcissima dedica da parte di Belen, che commuovendo il web ha affermato: “A te che sei un bravo ragazzo, a te che mi hai insegnato a essere una brava mamma, a te che con i tuoi profondi occhi dai il senso più grande che la vita mi possa aver regalato. Ti amo fino a morire d’amore. Tanti auguri Santiago, sono fiera di te! Tanto tanto! Per te”.

Anche Stefano De Martino ha voluto sorprendere suo figlio e così in occasione del compleanno di Santiago ha regalato al bambino una bellissima bici vintage. Il gesto del conduttore non è ovviamente passato inosservato e senza dubbio avrà stupito anche il piccolo.

Santiago intanto ieri sera si è goduto la sua festa di compleanno, alla quale hanno preso parte naturalmente anche Stefano e Belen. Non resta dunque che fare tanti auguri al piccolo.