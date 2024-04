Beatrice Luzzi ha ricevuto “diverse proposte” e tornerà a recitare dopo il GF

NEWS

Nicolò Figini | 3 Aprile 2024

Dopo l’enorme successo di pubblico ottenuto al Grande Fratello, stando alle più recenti indiscrezioni, sembrerebbe che Beatrice Luzzi potrebbe tornare a recitare. Ecco tutto quello che sappiamo.

Beatrice Luzzi torna a recitare?

Beatrice Luzzi è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello andata in onda nei mesi appena passati. Si è classificata al secondo posto ma non è infelice del risultato perché si ritiene comunque soddisfatta. Il pensiero è andato verso i suoi figli, come ha spiegato meglio nell’intervista a Verissimo:

“Soprattutto i miei figli. Io ci tenevo per loro. Non ho provato nessun sentimento di sconforto o di rabbia. Soltanto il pensiero che loro saranno delusi. Per quanto mi riguarda non ho sentito un’emozione di rabbia. In quel momento guardavo lo spettacolo un po’ da fuori perché percepivo che non avrei vinto“.

LEGGI ANCHE: Beatrice Luzzi sparisce dal radar degli ex inquilini del GF

Nonostante la mancata vittoria, però, sembrerebbe che nel suo futuro si stiano aprendo nuove opportunità dal punto di vista lavorativo. Ad anticiparlo ci ha pensato Amedeo Venza tramite il suo profilo Instagram, all’interno del quale ha rivelato che l’ex gieffina tornerà a recitare:

Beatrice Luzzi tornerà a recitare! La protagonista indimenticabile di ‘Vivere’ ha già diverse proposte lavorative dopo la partecipazione al GF. L’unica al momento ad avere ricevuto proposte concrete in ambito televisivo”.

Beatrice Luzzi potrebbe tornare a recitare

Ovviamente si tratta solo di rumor e non abbiamo ancora conferme in merito, di conseguenza dovremo attendere le parole della diretta interessata. Sicuramente i suoi fan sarebbero felicissimi di rivederla all’opera sul piccolo schermo o al cinema.

Tanti altri ex gieffini hanno espresso la loro volontà di entrare nel mondo dello spettacolo, come per esempio Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. La prima vorrebbe far parte di un programma comico, mentre il secondo mira alla conduzione di Striscia la Notizia. Questi desideri si avvereranno? Solo il tempo ce lo dirà.