Beatrice Luzzi, quanto avrebbe guadagnato dopo sette mesi nella casa del GF

Siete curiosi di scoprire quanto avrebbe guadagnato Beatrice Luzzi durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello? Ecco tutte le informazioni di cui siamo in possesso.

Quanto ha guadagnato Beatrice Luzzi al GF?

Beatrice Luzzi è sicuramente una delle protagoniste del Grande Fratello e in molti, una volte eliminati dal reality, hanno affermato che si meriterebbe di vincere. Al momento non sappiamo come andrà a finire, ma l’unica cosa certa è che già da qualche settimana è stata proclamata prima finalista.

Ciò significa che il suo percorso è iniziato a settembre 2023 e si concluderà con la finale del 25 marzo 2024. L’attrice non ha mai lasciato la casa, fatta eccezione per la tragica morte del padre, e ha proseguito il proprio percorso tra alti e bassi. In diverse occasione si è ritrovata a scontrarsi con gli altri inquilini della casa e, nonostante abbia espresso a volte la volontà di abbandonare, ha sempre tenuto duro.

In molti, quindi, hanno cominciato a chiedersi quanto potrebbe aver guadagnato Beatrice Luzzi vivendo nella casa del Grande Fratello. La risposta arriverebbe da un video che potete guardare qui sotto. Pare che l’attrice percepisca ogni settimana un cachet di circa 15mila euro. Ora, calcolando che è una concorrente da 28 settimane, basta fare una semplice moltiplicazione: in totale avrebbe guadagnato 420mila euro.

Ovviamente non possiamo sapere la cifra reale che le è stata offerta per diventare una concorrente del GF, quindi si tratta solo di indiscrezioni e voci di corridoio. Secondo alcuni utenti sono somme troppo altre, mentre secondo altri se lo merita perché “ha portato avanti la baracca per mesi“. Non sapremo mai la verità, ma qual è la vostra opinione in merito? Fatecelo sapere con un commento.

Nel frattempo non ci resta che attendere ancora pochissime puntate per scoprire chi sarà il vincitore (o la vincitrice) della corrente edizione.