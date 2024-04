Quanto ha guadagnato Perla Vatiero grazie al Grande Fratello? Il totale tra cachet e montepremi

Spettacolo

Nicolò Figini | 2 Aprile 2024

Grande Fratello

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello da poche settimane ma e in molti si chiedono a quanto ammonterebbe il suo guadagno tra la partecipazione e il trionfo.

Il cachet di Perla Vatiero al Grande Fratello

Diverse settimane fa avevamo parlato del presunto guadagno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello. L’attrice è infatti entrata nella casa più spiata d’Italia a settembre 2023 per uscirne a marzo 2024, salvo un’eccezione per la triste scomparsa del padre. Oggi, invece, prendiamo in considerazione Perla Vatiero facendo un calcolo sulle sue entrate in seguito a questa esperienza.

La vincitrice dell’edizione che si è appena conclusa ha fatto il suo ingresso in corso d’opera, di conseguenza il totale sarà minore rispetto a quello dell’attrice. A parlare della questione è Il Messaggero, che ricorda come ogni vincitore del reality si porti a casa un montepremi di 100mila euro.

Da questa somma, tuttavia, vanno decurtati 50mila euro destinati a un’associazione che si occupa di beneficenza e che viene scelta dalla vincitrice. Ovviamente bisogna prendere in considerazione anche il compenso settimanale della concorrente, il quale frutto di un accordo privato con la produzione. Per tale ragione non si conosce la cifra esatta ma le stime sono state basate su una media di 5mila euro a settimana.

Dalla moltiplicazione risulterebbero 90mila euro ai quali si aggiungono i 50mila del montepremi. Perla Vatiero, quindi, alla fine si sarebbe portata a casa un totale di 140mila euro. Ripetiamo ancora una volta che non abbiamo informazioni certe e per tale motivo tutto ciò va preso con le pinze.

La produzione o tantomeno Perla non hanno confermato quanto abbiamo scritto poc’anzi. Di conseguenza tutto ciò che possiamo fare è affidarci a queste ipotesi e aspettare di conoscere la cifra esatta, anche se molto probabilmente ciò non accadrà mai. Questo perché la Vatiero, così come tutti gli altri ex gieffini, non è tenuta a rivelare tali dettagli della propria partecipazione.