Beatrice Luzzi ha risposto in diretta TV alla frecciatina lanciata da Stefania Orlando pochi giorni fa a Pomeriggio Cinque

Oggi, nella puntata di Pomeriggio Cinque, Beatrice Luzzi ha replicato alla frecciata di Stefania Orlando a poche ore dal debutto della nuova puntata del Grande Fratello. Ecco che cosa è successo.

La replica di Beatrice Luzzi a Stefania Orlando

Lunedì 16 settembre 2024, a poche ore dall’inizio della nuova stagione del Grande Fratello, Stefania Orlando è stata ospite di Pomeriggio Cinque. Qualcuno l’ha paragonata a Beatrice Luzzi, ma lei non c’è stata e ha voluto replicare in diretta TV affermando che lei non gioca a fare la vittima, a differenza dell’ex concorrente del reality:

“Anche per un fatto anagrafico, anche se siamo molto diverse. Lei ha un carattere più duro, gioca molto sul vittimismo. Io cerco sempre di essere accomodante e cercare sempre un confronto, in qualche maniera. E poi non amo essere vittima”.

Myrta Merlino, avendo ospite il conduttore e le due opinioniste nella puntata di oggi, non ha perso tempo e ha colto la palla al balzo. Ha riferito a Beatrice Luzzi le parole di Stefania Orlando e ha suscitato la reazione dell’ex gieffina:

“Da quello che so io Stefania mi aveva molto appoggiato, forse fa un po’ comodo cambiare registro ogni tanto. Lei dava un parere su come ero stata in casa, ha cambiato l’interpretazione di se stessa”.

A modo suo, quindi, Beatrice Luzzi ha voluto far notare come la Orlando l’avesse sempre sostenuta dentro la casa tramite messaggi sui social. Tuttavia adesso sembrerebbe aver cambiato idea e ha lanciato una stoccata: “Fa comodo cambiar registro”. Voi che cosa ne pensate? Chissà se Stefania deciderà di rispondere a sua volta nel corso della serata.

Noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Nel mentre non ci resta che continuare a seguire il Grande Fratello con la nuova puntata, in onda questa sera, solo su Canale 5.