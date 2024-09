In queste ore si sta diffondendo un rumor in merito a due celebrità presenti alla Fashion Week di Milano. Queste avrebbero preferito stare alla larga l’una dall’altra. Ecco cosa sarebbe successo.

Presunto diverbio alla Fashion Week

La Fashion Week di Milano ha avuto inizio il 17 settembre 2024 e terminerà il 23 settembre dello stesso anno. Come ogni volta in questo periodo la capitale lombarda si popola di celebrità provenienti da tutto il mondo. Esattamente come accada a quella di Parigi che si è tenuta qualche mese fa e che ha visto filare anche Elodie.

Tantissime le modelle che falcheranno le passerelle dei più grandi stilisti e altrettanti saranno gli spettatori che si siederanno per ammirare le loro creazioni. A quanto pare, però, non mancano nemmeno le polemiche e le indiscrezioni dal dietro le quinte. In queste ore infatti è trapelato un rumor secondo il quale due celebrità presenti a un evento non si sarebbero volute fare fotografare insieme.

La notizia è stata riportata da Amedeo Venza e Deianira Marzano sui loro profili Instagram ma non hanno ancora rivelato i nomi delle persone interessate. Di conseguenza non sappiamo se siano uomini o donne. Fatto sta che viene scritto quanto segue:

“Durante la Fashion Week due celebrità emergenti hanno avuto un diverbio rifiutandosi di partecipare alla foto di gruppo con lo stilista a causa della reciproca presenza. Se non erro era alla sfilata dove hanno partecipato tante attrici e showgirl”.

Presunto diverbio alla Fashion Week di Milano

Una segnalazione arrivata a Deianira ha poi approfondito la questione, infatti una sua follower ha ammesso di aver visto tutta la scena: “Erano molto distanti, potevano farlo. Sono state molto irrispettose“. Di chi staranno parlando? Nel caso in cui verranno fornite altre news in merito non esiteremo ad aggiornarvi, ma ora dobbiamo prendere il tutto con le pinze. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o chiarimento.