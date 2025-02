In puntata al Grande Fratello questa sera, Beatrice Luzzi ha fatto una critica a Helena, che si è detta delusa per la mancata finale non ancora conquistata. L’opinionista però l’ha un po’ ridimensionata: “Arrogante chiedersi il perché del mancato obiettivo”

Beatrice Luzzi e la critica a Helena

Questa sera durante la puntata del Grande Fratello, come detto dalle anticipazioni, si sarebbe parlato della mancata vittoria al televoto di Helena Prestes lunedì. Ovvero quando si doveva scegliere la finalista. Ad avere la meglio in questo caso è stata Jessica Morlacchi. In puntata Beatrice Luzzi ha rivolto una critica alla modella brasiliana.

Per quanto Helena comunque si sia detta felice per Jessica, quest’ultima durante la puntata del Grande Fratello l’ha riconosciuto ampiamente, spezzando una lancia a suo favore: “Lei mi ha abbracciata e mi ha detto ‘spero sia tu la finalista”. Ciò non ha comunque addolcito il pensiero di Beatrice Luzzi come vedremo.

Nonostante ciò, Alfonso Signorini è voluto andare più a fondo. Il conduttore ha infatti domandato alla Prestes il perché secondo lei non sia riuscita ad arrivare all’obiettivo prefissato, dato che in questi giorni se l’è spesso chiesto.

Helena non sembra trovare una risposta, ma Beatrice Luzzi ha prontamente detto la sua non appena le è stata data la parola. L’opinionista ha subito esclamato: “Io penso sia una domanda arrogante chiedersi perché non sia diventata finalista. Ma perché avresti dovuto esserlo, mi chiederei?”. La concorrente è sembrata un po’ in imbarazzo nel rispondere a questa domanda, dicendo di non sapere cosa dire.

Cesara ha fatto notare che la Casa l’ha scelta per diventare finalista. Ma Beatrice Luzzi ancora una volta ha precisato che in realtà Helena è stata anche eliminata dal gioco. La collega non si è detta d’accordo, ma prontamente la Luzzi ha ribadito: “È stata eliminata, a differenza di Jessica che si è autoeliminata. Lei è una giocatrice fortissima. Io prevenuta? No, io sto parlando di fatti”.

Più morbida invece Cesara Buonamici, che ha consigliato a Helena: “Tu sii te stessa. Il gioco non è ancora finito”. Seguirà questo suggerimento la gieffina, riflettendoci su e si lascerà alle spalle tutto quello che è successo?