A ottobre su Canale 5 sarebbe dovuta partire la nuova edizione de La Talpa. Tuttavia in queste ore è arrivata notizia che il reality show, attesissimo da tutto il pubblico, è stato momentaneamente sospeso.

Sospesa La Talpa

Sono ormai mesi che si parla del ritorno de La Talpa. Come tutti sappiamo da anni il pubblico richiede a gran voce una nuova edizione del celebre reality show e così Mediaset ha deciso di accontentare le richieste dei fan. Lo scorso luglio dunque, nel corso della presentazione dei palinsesti della nuova stagione televisiva, è stato ufficializzato l’arrivo del programma su Canale 5, che sarebbe dovuto partire il prossimo ottobre. Come annunciato, alla conduzione della trasmissione ci sarà Diletta Leotta, che per la prima volta si metterà alla prova con questa nuova esperienza.

Ma non solo. L’arrivo della presentatrice infatti non sarà l’unica novità. Il reality verrà registrato. Non ci sarà tuttavia uno studio e la messa in onda è prevista inizialmente su Mediaset Infinity e successivamente in chiaro su Canale 5. In queste settimane nel mentre sono emerse anche diverse indiscrezioni sul possibile cast e in molti attendevano con ansia l’arrivo della prima puntata.

In queste ore però è arrivata una notizia che ha lasciato il pubblico interdetto. Stando a quanto si evince dalla programmazione Mediaset di ottobre, pare che la nuova edizione de La Talpa sia stata momentaneamente sospesa. Il programma infatti non andrà in onda il prossimo mese e al suo posto tornerà Gerry Scotti con Io Canto Generation.

Di certo però il reality potrebbe venire trasmesso nei mesi a venire su Canale 5. Precisiamo infatti che non si tratta affatto di una cancellazione ma di un semplice slittamento. Non resta che attendere dunque per avere ulteriori informazioni in merito al ritorno della trasmissione, che di certo non deluderà le aspettative del pubblico.