A Pomeriggio 5 Stefania Orlando ha rivolto una critica alle parole di Beatrice Luzzi al Grande Fratello e prende le difese della gieffina, Shaila Gatta: “Discorso bigotto”.

La critica di Stefania Orlando

Si torna a parlare di Grande Fratello a Pomeriggio 5 e Stefania Orlando ha detto la sua a seguito dell’ultima puntata. Nella seconda parte di oggi c’è stato ampio spazio dedicato non solo alle ultime dalla Casa, ma anche al diverbio avuto in puntata tra Beatrice Luzzi e Shaila Gatta.

La gieffina ha dichiarato di avere l’istinto da “provocatrice” e non vederci nulla di male. Ma hanno attirato l’attenzione (e diviso) anche le parole di Beatrice Luzzi. L’opinionista ha trovato infatti irrispettoso il comportamento di Shaila Gatta nei confronti degli uomini che devono tenere a bada i loro impulsi. Ma in studio a Pomeriggio 5 cosa hanno detto gli ospiti di Myrta Merlino?

A intervenire Stefania Orlando (che già altre volte ha avuto da ridire) che ha subito esclamato: “Gli impulsi poi sono gli uomini che li devono tenere a bada. Cioè non è che siamo noi che dobbiamo stare attente”. La padrona di casa ci ha tenuto a puntualizzare: “Che sono sti impulsi, li abbiamo tutti, siamo umani”.

Nel suo discorso Stefania Orlando ha ha voluto aggiungere un altro punto, sottolineando il suo disappunto per le parole di Beatrice Luzzi: “Mi sembra una frase un po’ bigotta che ci porta indietro nel tempo. Periodo in cui si pensava che la donna dovesse spogliarsi degli abiti femminili e mettere da parte il suo sex appeal per essere come gli uomini. Io credo che che la vera libertà della donna sia proprio questa. Ovvero scegliere di ammaliare con il corpo. Di conquistare con l’intelligenza o qualsiasi altra peculiarità, senza essere additata”.

Per concludere, infine, Stefania Orlando ha aggiunto come le parole di Beatrice Luzzi abbiano provocato una sorta di meccanismo nei telespettatori. Sul web infatti i più si sono divisi tra coloro che si sono detti a favore di Shaila Gatta piuttosto che Beatrice Luzzi (e viceversa). Risponderà l’opinionista?