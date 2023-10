Spettacolo

Nicolò Figini | 27 Ottobre 2023

Grande Fratello

L’opinione di Beatrice Luzzi su Signorini

Come ben sappiamo Beatrice Luzzi è una dei protagonisti indiscussi della corrente edizione del Grande Fratello. Fin dall’inizio è stata protagonista di numerosi litigi prima con Massimiliano Varrese e poi con altri inquilini della Casa. Nella serata di ieri ha avuto conche un confronto in studio con l’attore.

Nel momento in cui Signorini ha rimandato Varrese in Casa, allora, Beatrice gli ha chiesto se poteva rimanere lì con lui. Ovviamente una battuta fatta in amicizia e con grande simpatia. Alla fine è tornata e questa mattina ha fatto una rivelazione. Ne ha parlato con Fiordaliso in cucina ammettendo che le piace “molto” Alfonso: “A me piace sul serio Alfonso. Ti giuro. Pure ieri…“

NOOO IN CHE SENSO A BEATRICE PIACE DAVVERO ALFONSO SIGNORINI😂😂😂#grandefratello pic.twitter.com/TZbCSqV3GM — Enz (@secondomenz) October 27, 2023

Fiordaliso ha replicato sorridendo: “Eh ho capito ma non penso che lui cambi idea. Te sei proprio… Non ce le hai tutte a posto, secondo me. Anche a me piacerebbe ma non ha idee che collimano con noi“. Ovviamente tutto il discorso va preso con grande leggerezza e simpatia per il conduttore. Lui stesso, infatti, ha messo “like” a un post che parlava proprio di tale argomento.

Il Like di Signorini alle parole di Beatrice Luzzi

Un gesto che sicuramente significa che anche a lui piace Beatrice Luzzi come persona e concorrente. Nel frattempo dobbiamo solo aspettare di vedere come proseguirà la gara al Grande Fratello. L’attrice riuscirà ad arrivare in finale? Per il momento sembra avere il sostegno della maggior parte del pubblico.

