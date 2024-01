Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Gennaio 2024

Grande Fratello

Ieri sera Beatrice Luzzi è tornata in gioco al Grande Fratello e durante le nomination ha deciso di mandare al televoto Anita Olivieri. Ecco qual è stata la sua motivazione.

La nomination di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, dopo un periodo di assenza dovuto alla triste scomparsa del padre, ha fatto il suo ritorno dentro la casa del Grande Fratello. Il momento è stato molto emozionante, in quanto è stata anche mostrata una lettera che lei stessa ha scritto al genitore:

“Mio amatissimo babbo sono qui a ringraziarti per tutto ciò che mi hai dato. La vita prima di ogni altra cosa, cure attente che non hai mai lesinato, autostima, libertà, viaggi, ironia, mondanità e quel pizzico di follia che tanto ti contraddistingueva. Al tuo funerale partecipatissimo nessuno di noi ha pianto, in cuore nostro sapevamo che era quello che volevi, andare via”.

Ovviamente non sono mancate le polemiche e i momenti di confronto anche in questa puntata. Gli attriti sono ancora presenti tra le mura della Casa e per tale ragione una volta entrata in confessionale per le nomination Beatrice Luzzi aveva ben chiaro un nome. Siccome non c’è stato alcun immune la concorrente aveva carta bianca e la persona da lei citata è stata Anita Olivieri:

“Come immaginerai, Alfonso, oggi ho l’imbarazzo della scelta. Liberi tutti finalmente. Quindi ho deciso, con grande turbamento, di andare per priorità. Considerando che abbiamo tutti quanti pregi e difetti nomino Anita. Penso che tra tutti è quella che forse ha dimostrato di avere un po’ meno cuore”.

Beatrice: -“Ho deciso di andare per priorità e considerando che abbiamo tutti tanti difetti ma anche tanti pregi, nomino Anita perché fra tutti ha dimostrato di avere meno cuore”



CHE DITE AGGIORNIAMO LA FANCAM?#grandefratello #gf pic.twitter.com/yFj7t5rdIF — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 9, 2024

Quelle di Beatrice Luzzi sono parole molto dure che hanno trovato assenso da parte di diversi utenti del web. Da tempo, infatti, i suoi sostenitori chiedono la squalifica di Anita Olivieri per i suoi comportamenti ritenuti poco empatici verso l’attrice.

Sono in molti a essere finiti in nomination e tra loro c’è anche la Olivieri. Vedremo se la prossima settimana uscirà dal reality o la sua corsa proseguirà.