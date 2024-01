Beatrice Luzzi scrive una lettera al padre: “Ciao babbo, grazie di tutto ciò che mi hai dato”

Spettacolo

Andrea Sanna | 8 Gennaio 2024

Grande Fratello

Prima del suo ingresso nella Casa Beatrice Luzzi ha condiviso la toccante lettera che ha scritto per suo padre Paolo

Come preannunciato dalle anticipazioni questa sera Beatrice Luzzi ha fatto il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello, dopo la morte del suo caro papà. L’attrice nel corso della puntata ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a fare questa scelta e ha condiviso con il pubblico una lettera che ha scritto per il suo babbo.

La lettera di Beatrice Luzzi

Stasera ampio spazio è dedicato al ritorno di Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello. Ricordiamo infatti che in data 3 gennaio la concorrente ha lasciato il programma per la scomparsa di suo padre. Dopo tanti rumor sul suo possibile ritorno ora è giunta la conferma: Beatrice torna in gioco.

Lei stessa durante la puntata di stasera ha voluto spiegare personalmente le ragioni che l’hanno spinta a prendere questa decisione. Beatrice Luzzi dal confessionale ha fatto sapere che la sua scelta è stata molto discussa da come avrebbe potuto reagire il suo pubblico.

Prima di tornare in gioco però Beatrice Luzzi ha voluto condividere con il pubblico la lettera che ha scritto per il suo papà. Pensiero che è stato letto nel corso della puntata del Grande Fratello. È stata lei stessa a leggerla nella clip mandata in onda e mostrata ai compagni di gioco:

“Mio amatissimo babbo sono qui a ringraziarti per tutto ciò che mi hai dato. La vita prima di ogni altra cosa, cure attente che non hai mai lesinato, autostima, libertà, viaggi, ironia, mondanità e quel pizzico di follia che tanto ti contraddistingueva. Al tuo funerale partecipatissimo nessuno di noi ha pianto, in cuore nostro sapevamo che era quello che volevi, andare via”.

La lettera è proseguita con Beatrice Luzzi che ha raccontato appunto gli ultimi anni di suo padre e il rapporto che aveva con lui e con la sua famiglia. Così nella lunga lettera Beatrice ha ricordato anche gli ultimi momenti, la sua prima uscita dalla Casa per salutarlo un’ultima volta, fino alla triste notizia.

Il pensiero di Beatrice per il suo amato papà. 🖤 #GrandeFratello pic.twitter.com/zwZD70udCQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 8, 2024

Un momento molto toccante che ha commosso diversi concorrenti, mentre altri hanno semplicemente abbassato il capo con volto serio. Così Beatrice Luzzi con questa lettera ha voluto salutare il suo papà e in qualche modo raccontarci anche il bellissimo rapporto che avevano.