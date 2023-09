Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Settembre 2023

Grande Fratello

L’accesa lite al Grande Fratello

Questo pomeriggio al Grande Fratello si è consumata una nuova lite tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi. Nei giorni appena trascorsi gli spettatori hanno assistito a momenti di tensione tra le due fino al culmine di oggi. Il tutto è nato durante un gioco ideato dal GF.

I concorrenti hanno scritto chi secondo loro è la più ipocrita della casa e la maggior parte dei voti li ha ottenuti proprio l’attrice. Questo ha portato a una serie di scontri con gli altri inquilini, ma soprattutto con Rosy.

a discussione maggiore riguarda il controllo della cucina: “Mi hanno chiesto di mettere le mani in pasta perché mi hanno chiesto di accelerare… Quando c’è stato da fare le nomination l’ho trovato ingrato“. Rosy, tuttavia, non si trova d’accordo e afferma di avere sempre fatto il possibile per tutti quanti da quando ha fatto il suo ingresso.

abbiamo sbagliato programma e siamo a masterchef? mi sento confusa #grandefratello pic.twitter.com/ur72ATHlq1 — Martina💘 (@acidissimamente) September 20, 2023

La cucina è la sua comfort zone e nessuno ha nulla da ridire. A questo punto Rosy la interrompe e afferma di averle dato lo spazio che aveva richiesto:

“Ti ho dato lo spazio in cucina ma poi non produci da mangiare per tutti i ragazzi. Ieri cosa hai fatto? Qualcun lo spazio deve prenderlo. Mi mandi lì e non vuoi che ci stia. Mi mandi fuori a parlare e non vuoi che stia lì. Tu, Bea, non mi vuoi qui dentro, punto”.

Beatrice nega assolutamente tutto questo. Per lei il problema è che secondo la Luzzi non lascia abbastanza spazio agli altri ragazzi per essere creativi: “Forse c’era bisogno che tu superassi il senso di responsabilità totale. Questo era il mio obiettivo finale, anche se non lo avevo“.

La discussione è andata avanti ancora un po’ al Grande Fratello finché gli animi non si sono palcati. Seguiteci per tante altre news. QUI il video completo.